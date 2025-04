Luvi!: ecco il nuovo singolo “Le mie ultime parole” feat. Doll Kill

Le mie ultime parole è il titolo del nuovo singolo di Luvi!, negli store digitali e in radio dal 25 aprile 2025. Il brano, rilasciato dall’etichetta discografica Solid Music con distribuzione ADA, vede la partecipazione di Doll Kill.

Le mie ultime parole nasce dall’incontro in studio della cantante pop e della rapper. La loro unione è una ricetta esplosiva, che si manifesta concretamente con questo pezzo. La canzone, prodotta da Andrea Piraz, propone riflessioni sul passato e sul tempo perso. Al centro, c’è una lotta interiore tra il desiderio di liberazione e le cicatrici lasciate dalle esperienze.

Il brano si presenta come un viaggio tra le emozioni più oscure e i sogni di libertà. Alla natura di introspezione profonda del testo, si contrappone il sound a 135bpm volto a far ballare e cantare. Luvi!, classe 1997, si presenta al mondo con verità e coraggio. E lo fa anche in questo suo nuovo brano, in collaborazione con Doll Kill.

Dopo l’esordio con Maledetta nel 2018, l’artista ha pubblicato altri cinque pezzi, dagli stili diversi, che hanno mostrato la sua natura di artista poliedrica. Tra questi, a marzo 2025 ha rilasciato il singolo dal titolo La mia verità. Adesso, Le mie ultime parole rappresenta un ulteriore capitolo del percorso musicale di Luvi!, sotto la guida del team di Solid Music e del produttore Andrea Piraz.