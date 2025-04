New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 17

New Music Friday Radio Date – 25 aprile 2025, le nuove uscite della settimana.

Settimana 17 del 2025. I nuovi singoli in uscita venerdì 25 aprile portano in primo piano la scena emergente italiana, tra ballate evocative, sfumature urban e sonorità alternative. Non ci sono nomi noti tra i più attesi per il momento, ma la settimana è ricca di proposte indie e progetti personali, dal ritorno di Simone Costa al graffio di SOLOSOPHIA. In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco tutte le uscite italiane previste nei prossimi giorni.

