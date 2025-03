Luv! in “La mia verità” si interroga sulla paura di non essere capiti

La cantautrice Luv! torna con un nuovo singolo, dal titolo La mia verità. Il brano, pubblicato dalla casa discografica Solid Music e distribuito da Ada Music Italy, è negli store digitali e in radio dal 7 marzo 2025.

La mia verità è l’inizio del nuovo progetto musicale di Luv!. L’artista ha iniziato la sua preparazione alla carriera discografica nel 2018, dopo aver conosciuto il team di Solid Music. Nel 2021 si è affacciata al mercato con il singolo Maledetta, sua prima release ufficiale da cantautrice solista. Dopo questo esordio, ha pubblicato altri brani nei quali ha proposto stili diversi mostrando una natura poliedrica.

La mia verità, prodotto da Andrea Piraz, è un brano pop elettronico. Il suo sound presenta campionamenti che rimandano alla dance anni ’90. In questo nuovo singolo, la cantautrice polistrumentista cagliaritana si confronta con alcuni interrogativi: Quante volte non siamo riusciti a dire la verità per paura di non essere capiti? E quante volte, ripensandoci, sarebbe stato meglio? Domande queste che tutti si sono posti almeno una volta e alle quali è difficile dare risposta.

Con la sua musica, Luv! si racconta al pubblico senza aspettarsi di essere compresa. Si mostra com’è, con coraggio e sfoderando il proprio timbro di voce che la rende riconoscibile al primo ascolto.