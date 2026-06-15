15 Giugno 2026
di
Lorenza Ferraro
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15 Giugno 2026

Luigi Strangis spoilera sui social il nuovo singolo “Non Dire Mai”

Il brano arriva a poco più di un anno e mezzo dall'uscita dell'ultimo singolo: "Stupida Libertà"

News di Lorenza Ferraro
Luigi Strangis sui social spoilera il nuovo singolo "Non Dire Mai"
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Luigi Strangis, Non Dire Mai: significato del testo del nuovo singolo.

Dopo aver eliminato tutti i post presenti nel proprio feed Instagram, Luigi Strangis ha annunciato con un video l’imminente uscita del nuovo singolo Non Dire Mai, di cui non ha però ancora svelato la data di pubblicazione.

Nel video il giovane artista, vincitore dell’edizione 2022 di Amici di Maria De Filippi, abbraccia una chitarra elettrica apparentemente sospesa nel vuoto e, suonandola, spoilera quello che molto probabilmente sarà l’inciso dell’inedito.

Il brano arriva a poco più di un anno e mezzo dall’ultimo singolo, Stupida Libertà, che su Spotify vanta quasi 13 milioni di views, mentre l’artista – ad oggi – conta poco più di 32 mila ascoltatori unici mensili.

Luigi Strangis, “Non Dire Mai”: significato del testo del brano

Il brano sembrerebbe parlare di una relazione giunta al termine e del difficile processo di distacco emotivo che ne consegue. Il protagonista si rivolge all’altra persona chiedendole di non alimentare ulteriormente illusioni o speranze, consapevole che la separazione è ormai inevitabile.

Nei versi emerge inoltre il conflitto tra il dolore per l’abbandono e il desiderio di raggiungere una nuova autonomia affettiva, fino al punto di non avere più bisogno della persona amata.

 

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TESTO DEL BRANO

Qui, di seguito, riportiamo un piccolo estratto del testo del brano:

Non dire mai
Ancora
Sarebbe tutto più semplice
Ti volterai
E allora
Io non avrò più bisogno di te
Bisogno di te
Non dire mai
Ancora

La versione integrale sarà disponibile non appena il brano verrà ufficialmente pubblicato.

 

All Music Italia

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