Video intervista a Luigi Strangis: la consegna dei due All Music Italia Awards e uno sguardo sul futuro

Continua la consegna degli All Music Italia Awards e, in attesa di consegnare gli ultimi ad Ambra, Aka 7even, Irama e Laura Pausini abbiamo incontrato il vincitore, record che ad oggi detiene con i Pinguini Tattici Nucleari, di due premi… Luigi Strangis.

Cantautore e polistrumentista, vincitore della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi, Luigi ad oggi ha pubblicato due album. L’EP di debutto Strangis, progetto certificato con un disco d’oro per le oltre 25.000 copie/unità vendute (e a cui si aggiunge il disco d’oro per il singolo Tienimi stanotte, oltre 50.000 copie/unità) e l’album Voglio la gonna che lo ha visto virare verso un pop rock raffinato insieme ad autori del calibro di Alessandro La Cava, Giordana Angi, Raige, Leo Pari ed Edwyn Roberts.

Ed è proprio per quest’ultimo progetto, il primo vero album, che Luigi Strangis ha vinto a furor di popolo due All Music Italia Awards 2022, i premi della musica italiana.

Uno per come artista rivelazione dell’anno (con il 50% dei 26.000 voti unici totali) e uno per il disco rivelazione dell’anno con più del 49% dei voti.

Due premi assegnati a furor di popolo da chi la musica la ascolta. All Music Italia infatti ha assegnato solo un premio speciale mentre volutamente tutti gli altri AmiAwards sono stati scelti dal pubblico votante.

Nel 2023 Luigi, primo artista a firmare con la 21co, l’etichetta di Maria De Filippi, è tornato con nuova musica, il singolo Adamo ed Eva, e con il sui primo featuring. Quello sulle note di Tulipani blu con Matteo Romano.

I progetti in cantiere non finiscono qui e, soprattutto, non è detto che riguardino solo la musica. Per assistere alla consegna dei premi da parte del nostro direttore, Massimiliano Longo, e scoprire di più sui programmi futuri, e non solo, di Luigi Strangis, guardate la nostra video intervista qui a seguire.

ALL MUSIC ITALIA AWARDS – I vincitori dell’edizione 2022