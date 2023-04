Un brano pop up tempo per l’estate di Matteo Romano che lancia con Luigi Strangis “Tulipani blu”

Matteo Romano Tulipani blu testo e significato del nuovo singolo del giovane cantautore, brano che lo vede duettare con il vincitore di Amici 21, Luigi Strangis.

A distanza di cinque mesi dall’ultimo singolo, Tremo (Midnight), Matteo torna con un nuovo look e una nuova canzone in uscita venerdì 5 maggio per Capitol Records Italia / Universal Music Italy.

Il giovane artista negli scorsi giorni ha salutato il ciuffo con cui abbiamo imparato a conoscerlo fin dagli esordi su TikTok e si è presentato ai fan con i capelli rasati corti e una nuova immagine.

Matteo Romano Tulipani blu significato del brano con Luigi Strangis

Tuplipani blu è un singolo solare fatto apposta per l’estate. Un brano pop up tempo in cui le parole del testo si inseguono tra loro così come le voci dei due cantautori nel raccontare un amore in cui l’altra persona sembra voler giocare un po’ lasciando l’altro confus*

Matteo Romano Tulipani blu testo e audio del brano con Luigi Strangis

Ecco un’anteprima del testo.

Mi ha fatto fare destra, sinistra

ci perdo la testa, fare sinistra poi destra

ma che cattiveria non farlo più

uh uh uh uh uh uh

e invece di nuovo

m’hai fatto dire vattene, resta

mi prendo la colpa

ma la vuoi vinta ogni vola

adesso dai non litighiamo più

uh uh uh uh uh

ti riempio la stanza di tulipani blu

uh uh uh uh uh