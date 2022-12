Matteo Romano lancia “Tremo (midnight)”, romantica ballad presentata live nei suoi live

Matteo Romano Tremo testo e significato del nuovo singolo del giovane artista fuori per Capitol Records dal 13 dicembre 2022.

Tremo (Midnight) è il titolo per esteso di questo nuovo brano che Matteo ha già fatto ascoltare al suo pubblico in alcune date live la scorsa estate.

Il nuovo brano arriva dopo il successo di Virale, brano lanciato al Festival di Sanremo 2022, e i singoli Apatico e l’estiva Tramontana.

Matteo romano tremo significato del brano

Una canzone d’amore per il giovane artista. Un brano che racconta di una storia ormai giunta al capolinea dove le cicatrice fanno sentire un po’ si assenza per quello che è stato ma ormai l’indifferenza è troppo e divide la coppia.

Il pezzo è stato interamente scritto da Matteo Romano mentre la produzione è a cura di TOM.

Il cantautore ha annunciato il brano con queste parole sui social:

“C’è una canzone che abbiamo cantato insieme quest’estate. Si chiama Tremo (Midnight), da mezzanotte sarà tutta per voi. Abbiatene cura.“

MATTEO ROMANO TREMO TESTO E AUDIO

Dove sei, dove vai?

non guardo neanche se ti giri

troppo distante ormai

ti prego dammi altri due tiri

quanto mi perdo a guardare

in fondo a quegli occhi tuoi

mi perdo ancora un’altra volta

non ne uscirò mai

fammi arrossire e blaterare

e balla con me se vuoi

ma non mi dare troppa corda

che se no poi mi annoi

Tremo

sto cadendo e te

sei indifferente

resto

nel tuo inganno, io

ci sto anche bene

Controvento perdo tempo

non ti prenderò mai

Sayonara ormai è tardi

torno a casa midnight

controluce non ti vedo

forse non ci sei più

siamo cenere gettata

in questo mare blu

Non lo sai

quanto note

ho sprecato per un like

non rispondi ma sei online

dai ti prego dimmi che

questo è ciò che fa per te

fammi uscire, fammi male

non ho niente più da dare

a te

a te

a te

eh eh eh eh

In fondo poi mi dico che ce la farò

in fondo poi mi dico solo per un po’

non mi sento più di dirti

quello che non voglio

non mi sento più di darti

quello che non posso

in questo mare ancora a galla

ma tra poco annego

nei miei sogni un’altra volta

guarda chi rivedo

provo a starti lontano

provo a scrivere al piano

ma ho voglia di te

Quanto mi perdo a guardare

in fondo a quegli occhi tuoi

mi pento ancora un’altra volta

non ne uscirò mai

fammi arrossire e blaterare

e balla con me se vuoi

ma non mi dare troppa corda

che se no poi mi annoi

Tremo

sono inerme e a te

non frega niente

resto

non mi chiedi neanche

se sto bene

Controvento perdo tempo

non ti prenderò mai

Sayonara ormai è tardi

torno a casa midnight

controluce non ti vedo

forse non ci sei più

siamo cenere gettata

in questo mare blu

Non lo sai

quanto note non lo sai

ho sprecato per un like

non rispondi ma sei online

dai ti prego dimmi che

questo è ciò che fa per te

fammi uscire, fammi male

non ho niente più da dare

a te

a te

a te

eh eh eh eh

Dove sei, dove vai

non guardo neanche se ti giri

cosa mi importa ormai

restano solo cicatrici