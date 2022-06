Matteo Romano presenta il lato estivo del suo carattere con “Tramontana”

Matteo Romano Tramontana significato del testo del nuovo singolo per l’estate 2022.

A distanza di due mesi esatti dall’uscita del suo ultimo singolo, Apatico, il giovane cantautore è pronto a lanciare un brano pensato per la bella stagione, Tramontana, fuori da venerdì 24 giugno negli store digitali per Capitol Records – Universal Music Italia.

Matteo Romano Tramontana significato del brano

Tramontana viene presentato come un vero e proprio inno alla libertà, una canzone che punta a raccontare il Matteo di oggi, alla vigilia dell’estate che sta arrivando e che lo vedrà protagonista con il suo primo tour.

In questo nuovo brano la penna di Matteo (coautore del testo) si incrocia nuovamente con quella di Alessandro La Cava come già era accaduto per il brano presentato in gara a Sanremo 2022, Virale.

La produzione del pezzo è curata da Zef.

Matteo Romano aveva annunciato l’arrivo di nuova musica nei giorni scorsi tramite i social…

In questo periodo sono sempre in giro e ogni tanto mi sembra di non fermarmi mai, di non trovare mai tempo per parlare di tutto ciò che succede attorno e dentro di me. Oggi però mi sento leggero e voglio raccontarvi di queste ultime settimane un po’ caotiche.

È pazzesco poter vivere di musica e poter viaggiare per cantare, mi sento davvero fortunato. Per quanto io cambi continuamente città, il vostro affetto e calore è sempre magico e questa è una delle cose che più mi rendono felice e grato.

Poi quanto è bello finalmente poter cantare insieme!! Sento che sto crescendo tanto e sto prendendo sempre più consapevolezza di me stesso, non mi sono mai ascoltato così tanto e mi sta facendo bene!! Goal di queste settimane: riuscire a prendere le cose per come vengono in tutta tranquillità e scioltezza, così come faccio in un viaggio. T

ra l’altro si iniziano a sentire le vibes estive e io ho una voglia matta di farvi ascoltare nuova musica.

Tramontana andrà ad aggiungersi alla scaletta di brani che Matteo sta presentando al pubblico durante i concerti organizzati da Friends & Partners. Queste le prossime date:

24 giugno ad Albenga (Un Mare di Emozioni Festival)

14 luglio ad Asti per Asti Musica

16 luglio a Tarantasca (CN) per Onde Sonore Festival

7 agosto a Cervia (RA)

3 settembre a Langhirano (PR)

Matteo sarà accompagnato sul palco dalla sua band composta da Dario Giuffrida (elettronica), Marilena Montarone al basso e Fabio Zacco alle tastiere. Valeriano Chiaravalle, già direttore d’orchestra di Matteo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, cura gli arrangiamenti live dei brani.

Matteo Romano Tramontana testo

Perché è che bella quest’aria d’estate

che ci sfiora i capelli e che sembra

venire dal mare

Ma sto bene anche se, eh, eh

d’improvviso soffia la tramontana

non l’avevo prevista e sai che c’è, eh, eh

più mi sfiora, più mi sento a casa e capisco perché

Testo completo in arrivo venerdì 24 giugno