Matteo Romano in attesa del disco di platino per “Virale” lancia “Apatico”

Matteo Romano Apatico testo e significato del nuovo singolo del giovane artista cunese che il grande pubblico ha conosciuto quest’anno grazie alle sue esibizioni sul palco del Festival di Sanremo, tra le più precise e belle dal punto di vista vocale, duetto con Malika Ayane compreso.

Il debutto al Festival per Matteo è stato un successo. Virale infatti è classificata all’11esimo posto (primo tra i tre giovani promossi a big quest’anno), ha conquistato il disco d’oro ed ormai vicinissimo al traguardo del disco di platino per le oltre 100.000 copie/unità.

Risultati che si aggiungono al doppio disco di platino del suo singolo di debutto, Concedimi. Ora è tempo di nuova musica con un singolo intitolato Apatico.

Matteo Romano Apatico significato

Il brano arriverà in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 22 aprile ed è già in pre-save qui.

Apatico è stata scritta dallo stesso Matteo insieme a Riccardo Scirè, che ha anche prodotto il brano, e Adel Al Kassem. Ecco come ne parla il giovane cantautore:

Apatico è un brano che parla tanto di me. Racconta di come mi sento nel momento in cui sono sopraffatto dalle mie emozioni o da una situazione che mi mette in difficoltà. Sono una persona a volte poco introspettiva e ho difficoltà ad ascoltarmi e a leggere i miei sentimenti.

L’idea per questa canzone ci è venuta in una giornata d’Estate in cui ero in studio con Adel e Scirè, dopo aver raccontato che per prendermi in giro i miei amici mi definiscono sempre “l’apatico del gruppo.

Questo è un brano decisamente ironico e che penso possa mettere in risalto un nuovo lato di me, più leggero e fresco che è anche in grado di sdrammatizzare quella che ogni tanto può essere considerata come una difficoltà, in un modo decisamente spensierato.

MAtteo romano Apatico testo e audio

In arrivo il 22 aprile