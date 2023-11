Amici 23, le anticipazioni della decima puntata con Gaia, Luigi Strangis, Stash e…

Amici 23, le anticipazioni della decima puntata del Pomeridiano.

Domenica 26 novembre, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la decima puntata del Pomeridiano di Amici 23, con ospiti: Orietta Berti e Stash, che giudicheranno la gara di canto, Gaia Gozzi e Luigi Strangis, che presenteranno i rispettivi nuovi singoli: “Tokyo” e “Stupida Libertà“.

A giudicare la gara di ballo Maria ha invece chiamato Rebecca Bianchi, mentre Garrison Rochelle e Nancy Berti sono stati rispettivamente i giudici della sfida di Chiara e di Nicholas.

AMICI 23: Chiara e Stella lasciano la scuola

La decima puntata del Pomeridiano di Amici 23 è iniziata senza Kumo, Nicholas, Chiara, Stella, Holy Francisco e Sarah.

Durante la nona settimana di permanenza all’interno della scuola i cantanti e i ballerini hanno infatti dovuto affrontare una “gara” i cui giudici erano loro stessi e i ragazzi sopra citati sono coloro che si sono posizionati ultimi e penultimi.

Di comune accordo, la maestra Celentano e Rudy Zerbi hanno poi chiesto alla produzione di mandarli in sfida e quest’ultima ha accettato, sottolineando però che sarebbero stati i professori a decidere se mandare o meno in sfida i propri allievi.

Chiara è dunque andata in sfida, perdendo contro Lucia, che è diventata a tutti gli effetti un’allieva di Emanuel Lo. Stesso discorso per Stella, che ha perso la sfida contro Martina, entrata ufficialmente a far parte della scuola di Amici come allieva di Anna Pettinelli.

Anche Nicholas ha affrontato la sfida, ma Nancy Berti ha chiesto di poter vedere una comparata e, di conseguenza, la sfida è stata momentaneamente congelata.

Per quanto riguarda Kumo, invece, Emanuel Lo si è detto molto orgoglioso di lui e, proprio per questo, ha deciso di non mandarlo in sfida, così come hanno fatto Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini con Holy Francisco e Sarah.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la decima puntata del Pomeridiano di Amici 23 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 26 novembre è registrata).