Luigi Strangis, in arrivo il nuovo singolo “Stupida Libertà”

Luigi Strangis, “Stupida Libertà“: significato del testo del nuovo singolo

In radio e in digitale a partire da venerdì 24 novembre, “Stupida Libertà” (21co / Artist First) è il nuovo singolo di Luigi Strangis, che torna con un brano dal sound delicato, quasi acustico, e un testo che fotografa lo stato d’animo attuale di tanti giovani.

Dietro i sorrisi di circostanza che spesso siamo costretti a sfoggiare per paura di non essere capiti o, peggio, di essere giudicati, si nasconde infatti un mondo che, a volte, fa fatica ad emergere. E questo perché si cerca sempre di metterlo in secondo piano.

“Stupida Libertà” dà dunque un senso a tutte queste emozioni celate e racchiude in sé tutti quei pensieri malinconici e nostalgici che si fa fatica ad esprimere. Di fatto, si tratta di un brano che dipinge perfettamente le caratteristiche di una generazione che, troppo spesso, viene dipinta come superficiale e priva di valori, solo perché le emozioni più profonde e veritiere vengono nascoste dietro quei “sorrisi a metà“.

luigi strangis, “stupida libertà”: testo DEL BRANO

Di seguito riportiamo alcuni estratti del testo di “Stupida Libertà”, che sarà disponibile a partire da venerdì 24 novembre.

L’altro giorno mi sono svegliato,

nella stessa camera di sempre,

con gli adesivi sopra all’armadio,

senza il sole dietro le finestre,

solo il fumo ormai mi toglie il fiato,

e guardo andarsene un altro settembre,

speravo almeno portasse con sé,

questo fortissimo senso di niente.

Tutti per strada hanno sorrisi al contrario,

ogni mattina alla stazione ci penso,

cosa succede se sbagliamo binario,

andiamo a cercare un tramonto diverso,

che qua chi cerca trova solo noia.