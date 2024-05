Sarah Toscano a Sanremo 2025? dal 2016 a oggi solo un vincitore non è stato scelto!

Sarah Toscano, vincitrice dell’ultima edizione di Amici, prenderà parte al Festival di Sanremo 2025? È questa una delle domande più gettonate del momento nelle interviste realizzate con la ragazza. Negli ultimi nove anni infatti tutti i cantanti vincitori del programma di Maria De Filippi, ad eccezione di uno, hanno preso parte al Festival.

A FanPage l’artista, reduce dalla firma del contratto con Warner Music Italy, ha dichiarato:

“Penso che Sanremo sia un obiettivo da raggiungere molto importante. Però chiaramente non ho fretta perché ho 18 anni, non penso che se non vado a Sanremo quest’anno, non ci andrò mai più. Anzi, penso che bisogna aspettare il momento giusto, il pezzo giusto. Non ho assolutamente fretta, né la voglia di correre.”

Nel caso la Toscano scegliesse di non provare a partecipare al Festival, il prossimo anno condotto da Carlo Conti (grande amico di Maria De Filippi tra l’altro), sarebbe un caso più unico che raro visto che negli ultimi dieci anni solo due artisti vincitori nel talent show Mediaset non hanno preso parte alla manifestazione: i The Kolors nel 2015 (per scelta loro) e Luigi Strangis (per scelta del direttore artistico).

sarah toscano, Amici e il Festival di Sanremo

Sergio Sylvestre vince Amici nel 2016 e nel 2017 è in gara con il brano intitolato “Con te“. Quell’anno vi partecipa anche la seconda classificata, Elodie.

Nel 2018 la vittoria va a Irama che nel 2019 è al Festival con “La ragazza con il cuore di latta“. Nello stesso anno accede alla kermesse, grazie alla vittoria a Sanremo Giovani, anche il quarto classificato, Einar.

L’annata 2019 del talent show di Maria De Filippi vede vincere Alberto Urso davanti a Giordana Angi. Amadeus nel 2020 decide di portare entrambi al Festival. Il primo con “Il sole ad est“, la seconda con “Come mia madre“.

Sfortunata la vittoria di Amici 19 di Gaia Gozzi che avviene in piena pandemia con conseguente mancanza di promozione. La cantautrice Italo-brasiliana prende parte al Festival di Sanremo nel 2021 con “Cuore amaro“.

Il 2021 vede la vittoria ad Amici, per la prima volta, di una ballerina donna, Giulia Stabile. Arrivano l’anno successivo al Festival due finalisti del programma, Sangiovanni e Aka 7even.

Sono sei i finalisti di Amici di Maria De Filippi 2021/2022 di cui quattro cantanti: Albe, Sissi, Alex Wyse e il vincitore Luigi Strangis. Tutti provano a prendere parte al Festival ma nessuno di loro riesce a convincere Amadeus che invece sceglierà un non finalista, LDA.

Così Luigi Strangis diventa il primo cantante vincitore di Amici negli ultimi nove anni, a partire dal 2016, a non prendere parte alla kermesse musicale più importante d’Italia (nel 2024 vi ha partecipato Angelina Mango, vincitrice nella categoria canto di un’edizione che ha visto trionfare il ballerino Mattia Zenzola).

Da notare che, dopo le molte polemiche di fine anni ’00/inizio anni 10, Angelina Mango è la prima cantante lanciata dal programma a vincere il Festival da 11 anni. Prima di lei vi erano riusciti Marco Carta nel 2009, quindi Valerio Scanu nel 2010 ed Emma nel 2012.

Cosa sceglierà di fare Sarah Toscano per il Festival di Sanremo 2025? Non ci resta che attendere.