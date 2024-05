Sanremo 2025, sarà Carlo Conti il prossimo conduttore e direttore artistico

È ufficiale: Carlo Conti sarà il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, incarico che ricoprirà per il biennio 2025-2026.

“È già partito il tam tam, mi sta squillando il telefonino. Mi fa molto piacere: i conti tornano“, ha dichiarato Conti in diretta al TG1 delle 8 commentando la notizia. “Torno a Sanremo dopo 7 anni. Cercherò di riprendere quel lavoro fatto e portato avanti alla grande dalle due edizioni di Baglioni e alla grandissima dalle cinque di Amadeus“.

Una la certezza: “La musica, quella attuale, che piace, sarà come sempre al centro. Speriamo di fare un bel lavoro e di continuare la meravigliosa tradizione di questo evento che mette tutta la famiglia davanti alla tv“.

Carlo Conti ha poi spiegato il motivo che l’ha spinto ad accettare una sfida tanto importante quanto difficile: “Ho accettato grazie al grande affetto della nostra azienda. Dall’amministratore delegato al direttore generale, passando per il direttore dell’intrattenimento, fino alla signora delle pulizie, ai cameramen e ai tecnici ho sentito questo tifo per me che mi ha convinto a dire: torniamo. Peraltro, questo è anche un bel modo di festeggiare i miei primi 40 anni in Rai. Il mio primo contratto risale infatti a giugno 1985“.

CARLO CONTI ALLA GUIDA DI SANREMO 2025

Quello di Conti è a tutti gli effetti un ritorno. Di fatto, il conduttore è già stato alla guida della kermesse nel triennio 2015-2017 e il tempo gli ha dato ragione per quanto riguarda alcune scelte prese proprio in quegli anni. Per la sezione “Nuove Proposte“, Conti aveva infatti puntato su quattro nomi (Mahmood, Ermal Meta, Irama e Francesco Gabbani) che di strada, negli anni successivi, ne han fatta proprio tanta, vincendo addirittura il Festival di Sanremo (ad eccezione di Irama).

Tornando, invece, al Festival di Sanremo 2025, Conti ha sottolineato che al momento non ha ancora ascoltato alcuna canzone, in quanto la sua priorità è il regolamento. “Dopodiché inizieremo ad ascoltare le canzoni delle nuove proposte, poi quelle dei big e, come ultima cosa, cercherò di capire la squadra che con me salirà sul palco, oltre a tutti gli ospiti e a quello che ne deriva“.

A proposito degli ospiti e dei co-conduttori, ha poi precisato che Pieraccioni e Panariello non saranno una presenza fissa, perché “facciamo già troppe cose insieme, non li sopporto quasi più quei due“.

SANREMO 2025, LA RAI SCEGLIE CARLO CONTI

Carlo Conti è stato scelto all’unanimità dai vertici RAI (Roberto Sergio – Amministratore Delegato, Giampaolo Rossi – Direttore Generale, Marcello Ciannamea – Direttore Intrattenimento Prime Time), che sono stati applauditi dal CEO della FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) Enzo Mazza, che ha così commentato la notizia:

“Carlo Conti è un professionista che ha aperto la strada anche ai grandi risultati di Amadeus e siamo contenti del suo ritorno alla guida dell’evento. È un momento particolarmente felice per l’industria musicale italiana e il direttore artistico avrà davanti a se un’ampia scelta di talenti multiplatino che dominano le classifiche da portare in gara”.