Lorella Cuccarini a Che tempo che: «Maria De Fillippi non sbaglia mai. Olly? Una bella persona”

Lorella Cuccarini festeggia 40 anni di carriera e, ospite nel salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha parlato del suo percorso lavorativo, di Maria De Filippi e di Olly.

Quella di Lorella è una carriera partita nel 1985 grazie a Pippo Baudo e arrivata fino ai palchi di Sanremo 1995 come cantante in gara, di Sanremo 2024 come ospite e Sanremo 2025 come co-conduttrice, passando per il ruolo da professoressa ad Amici.

Lorella Cuccarini a Che tempo che fa parla di olly

Ospite nella puntata di domenica 24 marzo, la Cuccarini ha ripercorso la sua carriera partendo dagli esordi fino agli impegni più recenti, come la partecipazione ad Arena Suzuki con La notte vola in versione 35° anniversario, e la collaborazione con Olly a Sanremo:

“Olly ha vinto Sanremo Giovani a dicembre e ai primi di gennaio mi ha chiamata perché voleva fare la cover di ‘La notte vola’. Mi sono stupita, però lui aveva riscritto delle barre, e la mamma era una mia fan ed è nata il mio stesso giorno e anno. Dopo aver ascoltato la canzone, ho detto di sì. Mi è sembrato coerente anche per il percorso che sto facendo ad Amici. Lui è un bravo ragazzo, una bella persona”.

L’amicizia con Maria De Filippi

La Cuccarini ha confermato la sua profonda stima per Maria De Filippi, con cui lavora da cinque edizioni ad Amici:

«Io ho una stima per Maria, le voglio tanto bene, la stimo come donna e come professionista. Maria è la prima ma anche l’ultima ad andare via. Lavora su tanti progetti contemporaneamente, ma c’è sempre per tutti. È una donna che riesce a guardarti negli occhi e sentire se c’è qualcosa che non va, ti chiama quando meno te lo aspetti. Ha ragione sempre, non sbaglia mai».

il progetto discografico celebrativo, arriverà?

A dicembre 2023 Lorella Cuccarini aveva pubblicato La notte vola – 35° Anniversary con Epic Records / Sony Music, presentata in anteprima all’Arena di Verona. In quell’occasione era stato annunciato un progetto celebrativo più ampio: un album con 13 tracce, sigle e brani storici riarrangiati con i produttori più attuali, e una serie di featuring ancora da svelare.

Il comunicato parlava di un “percorso celebrativo lungo che si concluderà nel 2025”, proprio in occasione dei 40 anni di carriera. Tuttavia, a oggi, non sono state diffuse nuove informazioni in merito.

Che l’annuncio ufficiale possa arrivare proprio durante il serale di Amici, dove Lorella ricopre un ruolo centrale come professoressa di canto?

L’attività discografica di Lorella Cuccarini

In carriera Lorella Cuccarini ha pubblicato:

3 album in studio: Lorel (1986), Voci (1993), Voglia di fare (1995)

(1986), (1993), (1995) 3 colonne sonore tratte dai musical in cui ha recitato: Grease (1997), Sweet Charity (2006), Rapunzel (2015)

(1997), (2006), (2015) 14 singoli, di cui 11 in vinile, un CD singolo e 3 digitali

7 compilation

Partecipato in gara al Festival di Sanremo nel 1995 con Un altro amore no

Il singolo più venduto rimane La notte vola, brano che non solo conta all’epoca dell’uscita oltre 400.000 copie, ma che è stato anche certificato con il disco d’oro in era FIMI (le vendite dal 2009).

Negli ultimi anni ha partecipato come featuring nei brani Un pacco per te de Il Pagante (2021), nel 2022 ha inciso Magica Doremi con Cristina D’Avena e nel 2023 La notte vola RMX con Olly a cui ha fatot seguito alla fine dello stesso anno la versione prodotta da Merk & Kremont.