AMI SCOOP: a 35 anni dall’uscita torna in una versione griffata Merk e Kremont, “La notte vola” di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini torna con una nuova versione de La notte Vola a 35 anni esatti dall’uscita.

Dopo la versione cantata con Olly nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2023, versione lanciata anche sulle piattaforme digitali il 14 marzo, All Music Italia vi anticipa che l’8 dicembre, a 35 anni esatti dall’uscita del brano, il singolo tornerà in una nuova veste con la produzione curata da Merk & Kremont.

Questa versione tra l’altro è stata presentata in anteprima lo scorso mese di settembre ad Arena Suzuki con Amadeus.

Tra l’altro lunedì prossimo, il 20 novembre, Lorella Cuccarini sarà a Milano per girare il videoclip del brano con la regia del compagno Prof ad Amici di Maria De Filippi, Emanuel Lo.

Lorella Cuccarini la notte vola un po’ di storia…

Lanciata a dicembre 1988 e sigla di Odiens, programma che vide l’esordio della Cuccarini come conduttrice, “La notte vola” è stata scritta nel testo da Silvio Testi, futuro marito della Cucca, e nella musica da Marco Salvati e Peppe Vessicchio.

Tra le tante sigle di successo incise dalla showgirl sicuramente questa è la più nota e iconica. Nell’anno di uscita il brano arrivo al quarto posto della classifica e, a fine nel 1989, risultò il 44esimo singolo più venduto dell’anno.

Il brano ha ripreso vita e notorietà vita conquistando nel 2021 il disco d’oro in era FIMI per le oltre 50.000 unità.

Il 10 febbraio del 2023 la Cuccarini prende parte alla serata dei duetti del Festival di Sanremo con una versione rinnovata del brano eseguita assieme ad Olly, cantante in gara in quell’edizione della kermesse canora. Tale versione viene in seguito pubblicata come singolo su tutte le piattaforme streaming il successivo 14 marzo.