Lorella Cuccarini: il percorso verso i 40 anni di carriera parte da “La Notte vola – 35° Anniversary”

Come anticipato qualche giorno fa dal nostro sito in questo articolo Lorella Cuccarini è pronta a rilanciare a 35 anni di distanza dall’uscita la sua iconica “La Notte vola” con la produzione di ITACA.

“LA NOTTE VOLA – 35°ANNIVERSARY” è la versione 2.0 del celebre brano di Lorella ed è stata presentata in anteprima all’Arena di Verona ad Arena Suzuki. L’uscita in digitale è fissata per l’8 dicembre 2023 con Epic Records / Sony Music Italy.

L’uscita sarà accompagnata dal videoclip firmato dal coreografo, oltre che collega professore ad Amici di Maria De Filippi, Emanuel Lo, un video che gioca in modo divertente con l’immaginario disco-dance, enfatizzando con eleganza e brio le indiscutibili doti artistiche di Lorella Cuccarini.

Scritta da Silvio Testi con musiche di Marco Salvati e Peppe Vessicchio, “La Notte vola” venne utilizzata come sigla d’apertura di Odiens, varietà del sabato sera di Canale 5 firmato da Antonio Ricci, professionista che per primo diede alla showgirl la possibilità di cimentarsi nel ruolo di conduttrice.

Quando uscì la canzone arrivò sino al quarto posto della hit parade e ancora oggi è un cult che, tra le altre cose, ha ottenuto il Disco d’Oro nel 2021 per le vendite digitali.

Lorella Cuccarini… inizia il percorso verso i 40 anni di carriera

Questo brano in realtà è sòllo la prima uscita di un più ampio progetto discografico celebrativo più ampio che conterrà 13 tracce di sigle e brani storici dal sound contemporaneo, curato dai producer più in voga della scena musicale italiana. Il disco vanterà inoltre una serie di featuring illustri che verranno man mano svelati nelle prossime settimane.

Il percorso celebrativo sarà lungo e si concluderà nel 2025, anno in cui “la più amata di una persona” festeggerà 40 anni di una carriera partita nel 1985 grazie a Pippo Baudo.