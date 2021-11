Esce l’1 dicembre “Un pacco per te”, il tormentone natalizio de Il Pagante con Lorella Cuccarini

E alla fine è arrivata la conferma della nostra anticipazione lanciata la scorsa settimana… arriva su tutte le piattaforme digitali l’1 dicembre, Un pacco per te, il nuovo singolo de Il Pagante che vede la partecipazione di Lorella Cuccarini.

Il brano anticipa il nuovo album del trio, Devastante, la cui uscita è fissata per il prossimo 21 gennaio. Un album che conterrà anche le hit Open bar, certificata con il disco di platino, e Portofino (doppio disco di platino).

Il disco uscirà in versione cd, vinile e cd autografato in una speciale Christmas Box.









IL PAGANTE feat, LORELLA CUCCARINI: UN PACCO PER Te

Un pacco per te, in uscita anche in radio il 3 dicembre, va a coronare, con la presenza dell’icona televisiva Lorella Cuccarini, 10 anni di carriera de Il Pagante, progetto formato da Roberta Branchini, Federica Napoli e Eddy Veerus.

Brano e disco vengono pubblicati con licenza esclusiva Believe Artist Services.

Il Pagante ad oggi ha conquistato diverse certificazioni sia per gli album pubblicati (Entro in Pass del 2016 e Paninaro 2.0 del 2018 sono stati certificati entrambi con il disco d’oro) che per i singoli.