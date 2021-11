AMI SCOOP: Lorella Cuccarini torna a cantare... in arrivo un singolo in duetto con Il Pagante

All Music Italia ha intercettato la notizia in anteprima… nuovo singolo in arrivo per Lorella Cuccarini.La showgirl attualmente impegnata nelle vesti di insegnate di canto ad Amici di Maria De Filippi è pronta a tornare a cantare

Ebbene sì, alla Cucca nazionale è tornata la voglia di incidere musica, complice anche il passaggio dal ruolo di insegnate di ballo a quello di canto nella scuola più famosa d’Italia, ovvero il programma di Maria De Filippi.

Del resto Lorella, come le grandi showgirl che hanno caratterizzato la televisione italiana, vedi Raffaella Carrà ma anche Heather Parisi, ha spesso cantato. Le sue hit più celebri sono le sigle di alcuni programmi televisivi come Sugar, Tutto matto e Io ballerò per Fantastico, La notte volta per Odiens, Liberi liberi e Voci per Buona domenica.

Ma nel curriculum da cantante della Cuccarini ci sono anche diversi musical e, sopratutto, una partecipazione al Festival di Sanremo nel 1995 con il brano Un altro amore no classificatosi decimo nella classifica finale.

Ora per l’insegnante di canto di Amici di Maria De Filippi è arrivato il momento di tornare a cantare.

Lorella Cuccarini nuovo singolo

La discografia di Lorella Cuccarini ad oggi contiene diversi album legati ai musical (Grease, Sweet Charity e Rapunzel), tre album tra il 1986 e il 1995 (Lorel, Voci, Voglia di fare) e una raccolta uscita nel 2002.

Tra l’altro i suoi dischi, proprio quest’anno, sono stati rimessi sulle piattaforme digitali. Gli album Voci e Voglia di fare che sono riusciti a raggiungere la Top 10 su iTunes.

Ora siamo in grado di anticiparvi che Lorella Cuccarini tornerà nel ruolo di cantante con un brano che uscirà l’1 dicembre e che sarà presentato in anteprima ad Amici di Maria De Filippi. La showgirl questa volta non sarà sola… al suo fianco infatti ci sarà Il Pagante.

Il trio musicale milanese ha all’attivo ad oggi due album, entrambi certificati con il disco d’oro, e un terzo disco, Devastante, in uscita nel 2022.

Il videoclip di questo nuovo singolo è stato registrato nelle scorse settimane.