Che cosa resterà di questi anni 20? Leonardo Lamacchia risponde con l’album LEO

LEONARDO LAMACCHIA pubblica il suo primo album LEO, disponibile dal 20 giugno in distribuzione ADA Music Italy. All’interno del progetto otto brani per raccontare con sensibilità e consapevolezza il presente, tra desiderio e disillusione, elettronica e poesia urbana.

Leonardo Lamacchia, classe 1994, è un cantautore e grafico originario della Puglia. Dopo la laurea in Design nel 2016, debutta al Festival di Sanremo 2017 nella sezione Nuove Proposte con il brano Ciò che resta, pubblicando un EP omonimo.

Nel 2020 partecipa ad Amici di Maria De Filippi, dove presenta i brani Via Padova, Orione, Il Natale e l’Estate e Giganti. Ha firmato brani per Emma Marrone e collaborato con Ermal Meta per il brano Ercole. Nel 2024 ha pubblicato Aurora e Non sarà per sempre, che anticipano l’album LEO.

Leonardo ha avuto l’opportunità di aprire numerosi concerti per artisti del calibro di Laura Pausini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Brunori SAS, Irene Grandi, Fabio Concato e Max Gazzè.

LEO, il primo album di LEONARDO LAMACCHIA

LEO è il titolo dell’album di debutto di Leonardo Lamacchia. Un lavoro maturo, personale, in cui l’artista fonde it-pop, venature jazz e incursioni elettroniche, mantenendo sempre al centro la scrittura. Otto canzoni come fotografie emotive, attraversate da una sensibilità non comune e da una produzione curata fin nei minimi dettagli.

Apre l’album la focus track Che cosa resterà di questi anni 20, una ballad sospesa tra malinconia e speranza, costruita su synth dal sapore anni ’80 e tastiere che rimandano a atmosfere alla The Weeknd. Un brano che fotografa il nostro tempo, segnato da tensioni globali e instabilità, ma anche dalla voglia di trovare poesia nel caos.

Ecco come ne parla l’artista:

“Che cosa resterà di questi anni 20” è una domanda che mi porto addosso da un po’. È un pezzo che guarda il presente con malinconia, ma anche con una speranza fragile, che resiste. C’è un’eco di Dalla dentro – mi sono chiesto spesso cosa avrebbe scritto lui oggi, davanti a tutto quello che sta succedendo nel mondo, a queste guerre, a questo tempo così sospeso. È una canzone che cerca risposte senza volerle trovare per forza, che fotografa il caos e ci mette dentro un po’ di poesia”.

Un viaggio in 8 tracce tra confessioni, ironia e collaborazioni

Tra i brani dell’album spicca anche Sinatra, in collaborazione con Moreno, che mostra il lato più brillante e ironico del cantautore. In Tutta la notte così, firmata anche da Ermal Meta, emerge invece una dimensione più intima e notturna, mentre Ma chi se ne frega gioca con l’urgenza emotiva e uno spirito più diretto.

Complessivamente, LEO si presenta come un album coeso ma vario, capace di alternare confessioni sussurrate a slanci più energici. Un disco che non ha paura di mostrarsi fragile, umano, e che per questo riesce ad arrivare.

Tracklist con autori, compositori e produzione

1. Che cosa resterà di questi anni 20

(Testo: Leonardo Lamacchia, Giovanni Pollex – Musica: Leonardo Lamacchia, Giovanni Pollex, Oscar Angiuli)

Prodotta da: Max Kleinz

2. Sinatra (feat. Moreno)

(Testo: Leonardo Lamacchia, Pier Cordio, Roberto William Guglielmi, Moreno – Musica: Leonardo Lamacchia, Pier Cordio, Roberto William Guglielmi, Moreno)

Prodotta da: Max Kleinz

3. Tutta la notte così

(Testo: Leonardo Lamacchia, Giovanni Pollex, Ermal Meta – Musica: Leonardo Lamacchia, Giovanni Pollex, Ermal Meta)

Prodotta da: Max Kleinz

4. Non sarà per sempre

(Testo: Leonardo Lamacchia, Francesco Sponta, Roberto William Guglielmi, Marco Di Martino – Musica: Leonardo Lamacchia, Roberto William Guglielmi, Dario Faini)

Prodotta da: Max Kleinz

5. Ma chi se ne frega

(Testo: Leonardo Lamacchia, Francesco Sponta, Antonio Maggio – Musica: Leonardo Lamacchia, Antonio Maggio, Marco Di Martino)

Prodotta da: Max Kleinz, Marco Di Martino

6. Roma

(Testo: Leonardo Lamacchia, Giovanni Pollex – Musica: Leonardo Lamacchia, Giovanni Pollex)

Prodotta da: Max Kleinz, Stefano Milella

7. Aurora

(Testo: Leonardo Lamacchia, Roberto William Guglielmi, Francesco De Maria – Musica: Leonardo Lamacchia, Roberto William Guglielmi, Dario Faini)

Prodotta da: Max Kleinz, Dario Faini

8. Appuntamento

(Testo: Leonardo Lamacchia – Musica: Leonardo Lamacchia, Andrea Papazzoni)

Prodotta da: Max Kleinz