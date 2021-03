Amici 20: Leonardo pubblica il singolo “Giganti”. Testo e significato della canzone (audio)

Leonardo Giganti testo.

Nuovo inedito in uscita questa notte su tutti gli store digitali per il concorrente di Amici di Maria De Filippi, Leonardo Lamacchia.

Leonardo, cantautore, classe 1994 è nato a Bari.

Dopo la sua esperienza nel 2017 nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo si presenta ed entra ad Amici 20 con l’inedito L’appuntamento.

Sia Arisa sia Zerbi sono fortemente interessati ad averlo nel proprio team e lui sceglie di andare nella squadra di Zerbi. Nel corso di Amici Specials il ragazzo ha fatto coming out commuovendo tutti i suoi compagni (vedi qui).

Con Amici pubblica gli inediti Via Padova, prodotto da Michele Canova, Il Natale e l’estate e Orione prodotto da Dorado Inc e Giordano Colombo.

Anche per Leonardo il brano scelto è una canzone d’amore, di quelle romantiche, sognatrici, chiaramente dedicata ad un ragazzo ma dal significato universale, che racconta quando ci si può sentire Giganti uno accanto all’altro.

(Scritto da Giovanni Pollex e Leonardo Lamacchia

Prodotto da Giordano Colombo)

Vorrei che restassi qui con me

per fare colazione insieme

o regalarti un viaggio per Natale

scegli il posto per me va bene

legare tra le mani come nodi

i nostri sogni

andare oltre tutti i nostri sbagli

ad occhi aperti

Le domeniche nel letto fino a mezzogiorno

e poi sudare stretti petto dentro petto

non dire una parole amo il tuo silenzio

Un cuore da solo non ci può bastare

saremo giganti in mezzo a queste strade

soltanto il tuo nome muove l’universo

e non conta tutto il resto

abbiamo una vita per dimenticare

ma il mare non perde mai il suo colore

il fiato si spezza ma c’è un respiro che avanza

quando tutto intorno va a dormire

c’ una fiamma che avanza

Rimando sempre tutto a domani

ciò che dovevo fare ieri

perché non ho mai voluto avere piani

ne confini

lo sai che sono sempre stato un po’ distratto

dimentico anche il giorno del tuo compleanno

ma tu sei una costante in questo caos perfetto

Un cuore da solo non ci può bastare

saremo giganti in mezzo a queste strade

soltanto il tuo nome muove l’universo

e non conta tutto il resto

abbiamo una vita per dimenticare

ma il mare non perde mai tutto il suo colore

il fiato si spezza ma c’è un respiro che avanza

i contorni dell’amore sono dentro una fiamma che danza