Leonardo Lamacchia: Tutto scorre, nulla rimane immutato, fuori con “Non sarà per sempre”

Leonardo Lamacchia lancia il nuovo singolo Non sarà per sempre (Ada Music Italy).

Il brano in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali dal 6 settembre, segue a Aurora pubblicato a inizio anno.

Non sarà per sempre è una nuova tappa nel percorso artistico del cantautore pugliese che, invita l’ascoltatore a riflettere su come la vita sia un flusso continuo, in cui passato e futuro si intrecciano, lasciandoci in una condizione di perenne mutamento.

Non sarà per sempre, scritto in collaborazione con Francesco Sponta e prodotto dai Max Kleinz e Dima, esplora il tema del cambiamento, delle trasformazioni inevitabili che caratterizzano la nostra esistenza che lo stesso cantautore presenta così:

“Tutto scorre, nulla rimane immutato. Ci trasformiamo incessantemente, mai uguali a noi stessi… nell’amore, nella vita quotidiana, osservando il mondo. Siamo al contempo figli e genitori del cambiamento, di un futuro enigmatico e di un passato che si aggrappa a noi come un’ombra persistente”.

Leonardo Lamacchia – Non sarà per sempre – testo

Nella vita non contano i passi che fai

ma le impronte che lasci

E’ importante quello che dai

Tanto quello che prendi

Connettiamoci come al Wi-Fi

Meglio una volta piuttosto che mai

Meglio una vita che vivere online

Trovare il verso a un’equazione

si può camminare sopra l’equatore

Se vuoi anticipiamo la notte

Se vuoi invertiamo la rotta

Andiamo controcorrente

Non è la fine se, non sarà per sempre

Non è la fine se, tanto non sarà per sempre

Se vuoi, se vuoi

Nella vita non conta quello che sai

se non impari dagli altri

Non hanno valore le cose che hai

senza quelle che perdi

Sai già dove mi troverai

coi diamanti, Lucy in the sky

Sopra l’equatore

Se vuoi anticipiamo la notte

Se vuoi invertiamo la rotta

Andiamo controcorrente

Non è la fine se, non sarà per sempre

Non è la fine se, tanto non sarà per sempre

Se vuoi, se vuoi

Ti raggiungo anche a mille miglia

Non m’importa a che punto sei tu

Per riavvolgere tutto ci basta un rewind

Sapere il finale, premere play

non m’importa a che punto sei tu

Se vuoi anticipiamo la notte

Se vuoi invertiamo la rotta

Andiamo controcorrente

Non è la fine se, non sarà per sempre

Non è la fine se, tanto non sarà per sempre

Se vuoi, se vuoi

tanto non sarà per sempre

se vuoi, se vuoi

tanto non sarà per sempre

CREDITI – Non sarà per sempre

Testo di: Leonardo Lamacchia, Francesco Sponta

Musica di: Leonardo Lamacchia, Francesco Sponta, Marco di Martino

Prod: Max Kleinz, Dima

Mix&Master: Luca Bottol