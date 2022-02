Il volto di Laura Pausini, in attesa del film e dell’Eurovision, torna protagonista dei billboard di Times Square a New York

Il volto di Laura Pausini torna in una delle piazze più famose del mondo, Times Square a New York, grazie alla campagna Spotify EQUAL.

Non è la prima volta che il volto della cantante appare su uno dei billboard di New York. Negli scorsi anni infatti è stata celebrata per alcuni dei suoi risultati più importanti come la vittoria del Grammy Awards o del Golden Globe.

La cantante infatti è reduce da traguardi importanti raggiunti nel 2021 come la nomination all’Oscar e la vittoria del Golden Globe e si prepara ad altri due appuntamenti importanti: il primo, il 7 aprile, è su Amazon Prime Video con un docufilm da lei ideato con la regia di Ivan Cotroneo, Laura Pausini – Piacere di conoscerti, di qui vi abbiamo parlato in questo articolo, il secondo a nel mese di maggio quando condurrà al fianco di Alessandro Cattelan e Mika l’Eurovision Song Contest 2022.

Ora come vi dicevamo in apertura, e come potete vedere dalle foto di questo articolo, il volto di Laura torna protagonista sui billboard di New York come EQUAL Ambassador del mese di febbraio di Spotify. L’artista è così su uno dei maxischermi della città, nella sua piazza più famosa a promuovere la parità di genere e celebrare il contributo delle donne nel mondo dell’audio e a sostenere artiste e creator.

Nel frattempo Laura Pausini, prima artista italiana a raggiungere il record di un miliardo di stream su Spotify, ha rilasciato il 20 gennaio il nuovo singolo, Scatola, che ha totalizzato oltre 1 milione e mezzo di stream sulla piattaforma a cui si aggiungono quasi 700.000 della versione in spagnolo, Caja, che verrà presentata live al Premio Lo Nuestro.

Laura inoltre ha preso parte con un’intervista anche a Ennio, il film documentario di Giuseppe Tornatore che racconta il Maestro Morricone raccontando la sua esperienza quando chiede al grande compositore di creare un nuovo arrangiamento per la sua prima canzone, La solitudine, inserita nel suo best of 20 – The Greatest Hits.