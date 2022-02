Laura Pausini ospite in collegamento da Roma al Premio Lo Nuestro per presentare dal vivo “Caja”

Dopo aver presentato per la prima volta dal vivo il suo singolo Scatola al Festival di Sanremo, ora Laura Pausini è pronta a presentare con una speciale esibizione la versione spagnola Caja (qui testo e audio) al prestigioso Premio Lo Nuestro.

Laura è ormai di casa al Premio Lo Nuestro, la cerimonia che dal 1989 premia i più importanti esponenti della musica latina in tutto il mondo andando in onda sulla rete televisiva americana Univision.

La cantante ha infatti ottenuto, dal 1995 (anno del suo debutto ufficiale nel mercato internazionale) ad oggi ben 18 nomination vincendo il premio per quattro volte. Una come nuova artista pop, due come artista pop dell’anno e un premio alla carriera. Nel 2018 inoltre la Pausini ha presentato l’evento.

Laura Pausini Caja al Premio Lo Nuestro

Ora, a distanza di tre anni dall’ultima nomination, è pronta a tornare per far ascoltare la versione spagnola del suo nuovo singolo scritto con Madame, Shablo e Luca Faraone. L’appuntamento è per il 24 febbraio con una speciale esibizione in cui Laura, collegata da Roma in una location molto suggestiva, sarà in collegamento con la cerimonia che si svolgerà a Miami.

Ecco come la cantante ha dato la notizia sulle sue pagine social…

Una settimana fa ho presentato a Sanremo SCATOLA nella versione italiana, ora è arrivato il momento di far ascoltare a tutti la versione spagnola CAJA e sono onorata di presentarlo nel prestigioso Premio Lo Nuestro che si terrà a Miami il 24 febbraio.

Per questo evento però vi ho preparato una sorpresa , sarò infatti collegata da Roma in una location molto suggestiva per la mia esibizione dal vivo!

Non perdetela, vi prometto che non ve ne pentirete! Giovedì 24 febbraio su @univision H20:00 ET

Nel mese di maggio ricordiamo che Laura sarà la presentatrice, insieme ad Alessandro Cattelan e Mika, dell’Eurovision Song Contest 2022.