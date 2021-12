Laura Pausini scatenata sui social... "Voglio sorridere e fare un po' la pazzerella". Imminente l'uscita del nuovo singolo

Laura Pausini nuovo singolo in arrivo. L’artista italiana più nota nel mondo sta tornando con nuova musica, e non solo…

Dopo un 2021 da incorniciare che l’ha vista ottenere importantissimi riconoscimenti in tutto il mondo con il brano Io sì (Seen), canzone il cui testo è stato scritto dalla stessa Laura con Niccolò Agliardi su musica di Diane Warren.

Questo brano, inserito come pezzo portante della colonna sonora del film di Edoardo Ponti, La vita davanti a sé, pellicola Netflix che ha visto il ritorno davanti alla macchina da presa di Sophia Loren, ha permesso alla Pausini di conquistare il Golden Globe, la nomination agli Oscar e diversi altri riconoscimenti italiani e internazionali.

Ma ora è tempo di nuova musica…

Laura Pausini nuovo singolo

Nel corso del 2022 Laura Pausini tornerà con un nuovo album di inediti, un progetto che arriverà a quattro anni da Fatti sentire, disco pubblicato a marzo del 2018.

Negli scorsi giorni la Pausini ha postato delle nuove foto. Scatti molti dinamici che la ritraggono con canotta nera, camicia aperta, pantaloni e anfibi mentre è intenta a ballare scatenandosi.

Ad accompagnarle questa dicitura…

Indovinate cosa stavo ballando?

1. PURPLE RAIN

2. BILLIE JEAN

3. VOGUE Scrivete nei commenti e nel 2022 scoprirete perché.

Secondo le nostre fonti il ritorno di Laura Pausini è infatti ormai imminente. Il primo singolo estratto dal nuovo album dovrebbe infatti arrivare già nel mese di gennaio del 2022, tra pochissimo insomma. E potrebbe stupire ancora una volta.

Questo il messaggio postato dalla cantante il 30 dicembre, in vista dei bilanci sull’anno appena concluso, e dei tanti impegni previsti per quello in arrivo…

Domani finisce il 2021.

Un altro anno complicato per tutti noi e al di là delle mie soddisfazioni personali e dei premi, so bene che la vita ti guarda in faccia e poi ti entra dentro per farti pensare…Io sono stata tanti mesi chiusa, nelle mie preoccupazioni, nelle inquietudini, forse come voi.

Oggi guardo davanti a me e continuo a riflettere ma voglio iniziare sorridere di più e anche fare un po’ la pazzerella..diventare un po’ più leggera.. o forse no.. lo scopriremo solo vivendo! Dai che domani si festeggia!

La nuova canzone darà l’inizio a un anno ricco d’impegni per la cantante che uscirà anche con il suo primo film su Amazon Prime, un progetto molto particolare diretto da Ivan Cotroneo, e tornerà ad esibirsi live prima con il concerto Una.nessuna.centomila e con uno speciale live per il suo fan club di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.