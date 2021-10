Laura Pausini annuncia il ritorno live al Campovolo. Ecco data e scaletta dell’evento speciale

Laura Pausini live 2022.

Sono passati più di due anni dall’ultimo concerto di Laura Pausini. Era l’estate del 2019 quando la cantante concludeva il suo tour in coppia con l’amico Biagio Antonacci. A seguire avrebbe dovuto festeggiare l’anniversario del suo Fan club, il Laura4U, con un concerto speciale che, come tanti altri live, è saltato a causa della pandemia.

In questi mesi Laura non ha nascosto quanto le sia mancata la dimensione live e, nel frattempo, si è molto esposta sulle sue pagine social quando la riapertura per il settore musicale è partita (e continuata) a rilento rispetto non solo al resto d’Europa e del mondo, ma rispetto anche a quasi tutti gli altri settori in Italia.

Ora però la Pausini è pronta a tornare a cantare dal vivo e per farlo riparte da dove aveva lasciato, ovvero da Be Me, il concerto esclusivo per gli iscritti al suo fan club ufficiale.

LAURA PAUSINI LIVE 2022: il ritorno

L’annuncio entusiasta da parte di Laura è arrivato attraverso i social della cantante:

Opps! Swipe a destra per scoprire data e location del mio ritorno live

E per ripartire ho scelto il mio fan club ufficiale! #BeMe ha aspettato ben 2 anni ma ci siamo.. troverete tutte le informazioni su come iscrivervi e prenotarvi all’evento sul nuovo sito www.Laura4u.com

Per partecipare all’evento sarà necessario essere iscritti al Fan club di Laura.

E proprio attraverso le pagine del Laura4U è stata svelata la scaletta del concerto che si terrà l’8 giugno 2022 al RCF ARENA CAMPOVOLO di Reggio Emilia.

Una scaletta speciale in quanto composta solo da alcune canzoni scelte da Laura stessa. Le restanti sono state decise dai fan stessi con una bellissima iniziativa in cui, telefonandogli a sorpresa, la Pausini ha dato la possibilità a iscritti provenienti da tutto il mondo di scegliere i brani.

Quello dell’8 giugno 2022 sarà un concerto davvero speciale in cui l’artista interpreterà brani che non canta da molto tempo o che addirittura non ha mai cantato dal vivo in concerto. Ecco a seguire la scaletta completa:

LAURA PAUSINI CAMPOVOLO – LA SCALETTA

Siamo noi (Somos hoy) Amori infiniti Simili (Similares) Casomai (Menos mal) Il mio sbaglio più grande (Un error de los grandes) Due innamorati come noi (Dos enamorados) Le cose che non mi aspetto (Las cosas que no me espero) Baci che si rubano (Besos que se roban) Ogni colore al cielo (Cada color al cielo) I need love (Du tu amor) Il mio beneficio (Mis beneficios) On n’oublie jamais Rien on Vit avec Un amico è così La voce (La Voz) Chiedilo al cielo (Preguntale al cielo)

Il 2022 sarà un anno molto importante per Laura Pausini che, oltre a tornare a cantare dal vivo, lancerà il suo nuovo album di inediti e un film su Amazon Prime di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.