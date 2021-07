Laura Pausini: annunciato un film in uscita su Amazon Prime nel 2022 con la regia di Ivan Cotroneo

Laura Pausini film in arrivo su Amazon Video. Ad annunciarlo è stata la cantante stessa pochi minuti fa sulle sue pagine social.

L’importante annuncio porta finalmente della novità per tutti gli estimatori di Laura Pausini. Del resto la cantante lo aveva pre annunciato lo scorso primo luglio postando su Instagram una sua foto in costume: “Quanto vorrei andare in vacanza, ma adesso non si può… e presto saprete perché…” ed oggi finalmente scopriamo il motivo.

Laura è reduce da un 2021 straordinario che l’ha consacrata per l’ennesima volta come l’artista italiana più nota e premiata del mondo.

L’artista ha infatti scritto (con Diane Warren e Niccolò Agliardi), cantato e pubblicato in tutto il mondo il singolo Io sì (Seen), brano portante del film di Edoardo Ponti con Sophia Loren La vita davanti a sé (The life ahead) e la canzone ha permesso alla Pausini di vincere nuovi premi mai vinti prima nel mondo da un brano cantato in lingua italiana.

Laura infatti ha inciso il brano anche in inglese e spagnolo ma è stata la versione italiana ad essere inserita nel film in tutto il mondo.

Tra i premi conquistati i più importanti sono sicuramente il Golden Globe, il Satellite Award e il Nastro D’Argento a cui si aggiunge una prestigiosissima nomination agli Oscar 2021 nella categoria miglior canzone originale.

Riconoscimenti che vanno ad aggiungersi a tantissimi altri premi (custoditi dal padre della cantante) tra cui un Grammy Awards e 4 Latin Grammy.

LAURA PAUSINI FILM AMAZON VIDEO

Il film su Laura Pausini arriverà nel 2022 come annunciato dall’artista stessa citando una sua hit del 2001 (E ritorno da te):

“2022.

Ritorno da voi.

E questa volta credo di essere riuscita a farvi una vera sorpresa! Si, come ha annunciato da Variety stamattina, vi confermo che sto girando il mio primo film con Amazon Studios per Amazon Prime Video. Tenere nascosto tutto è stato davvero molto difficile perché sto lavorando a questo progetto da Febbraio 2020!!

Voi che mi conoscete sapete quanto sia stato difficile non svelarvi nulla finora. C’è ancora tanto da fare e vi terrò aggiornati nei prossimi mesi con tutte le novità sui contenuti e i tempi di uscita.

Si ricomincia“

Le riprese del film, ancora senza titolo, sono iniziate. La pellicola, che uscirà in 240 paesi del mondo, sarà diretta da Ivan Cotroneo, tra gli sceneggiatori e registi italiani più innovativi, e prodotta da Endemol Shine Italy.

Il film si basa su un’idea originale di Laura Pausini, ed è scritto da Cotroneo e dalla sua co-sceneggiatrice Monica Rametta. Ancora poco si sa della storia se non che metterà per la prima volta davanti all’obiettivo cinematografico la Pausini con un innovativo dispositivo narrativo che coinvolgerà l’amore di Laura per il cinema fornendo al contempo scorci della sua vita privata e professionale.

Ecco il commento rilasciato a Variety dalla cantante:

“Avevo ricevuto offerte per progetti cinematografici da un po’ di tempo, ma non riuscivo a trovare nulla di abbastanza speciale a cui dedicare il mio tempo e le mie energie. Poi, nel febbraio 2020, ho incontrato Amazon Studios e durante uno dei nostri incontri ho capito che c’era una storia che non avevo mai raccontato che era importante per me e che ora voglio condividere“.

Georgia Brown, responsabile di European Amazon Originals presso Amazon Studios ha poi aggiunto:

“Siamo onorati di dare il benvenuto a Laura nella famiglia degli Amazon Studios; un artista straordinaria amata e celebrata in tutto il mondo“.

Invece Leonardo Pasquinelli, amministratore delegato di Endemol Shine Italy, ha sottolineato che con questo progetto “sperimentiamo uno stile narrativo completamente nuovo per dare vita alla storia intima e autentica, mai vista prima, di Laura Pausini“.

Nei prossimi mesi la cantante svelerà quindi nuovi dettagli su questa importante operazione.

IL NUOVO ALBUM

Laura Pausini manca dal mercato discografico dal 2018, anno della pubblicazione del suo ultimo disco di inediti, Fatti sentire. Questa nuova esplosione delle cantante, capace sempre di tornare a far parlare della sua musica senza scandali o pettegolezzi, ha però rallentato la lavorazione del nuovo disco.

Se nei mesi scorsi infatti la cantante aveva fatto sapere di aver chiuso gli ascolti delle quasi 1.000 canzoni arrivate per lei da tutto il mondo, gli impegni e le interviste internazionali l’hanno spinta a mettere in stand by ancora per qualche tempo gli ascolti definitivi facendo slittare l’uscita del nuovo album al 2022.

Del resto il successo di Io sì e l’attenzione ricevuta dai media di tutti il mondo esigono per una stakanovista come la Pausini maggior concentrazione sulla lavorazione di un disco molto atteso.

Del resto parliamo di un’artista che, come riporta Wikipedia, Il tabloid britannico The Sun ha inserita tra le trenta cantanti che “non saranno mai dimenticate“, mentre Billboard USA ha inserito il suo album Similares, versione in spagnolo di Simili, tra i 50 migliori album latini del decennio duemiladieci e che, l’Istituto Tecnologico del Massachusetts, ha inserisce nel progetto “Pantheon” tra le 200 cantanti di maggior impatto della storia.

Ad oggi Laura Pausini conta più di 70 milioni di copie vendute e ben 226 dischi di platino in tutto il mondo (una precisazione, il sito FIMI riporta solo 22 dischi di platino e 10 dischi d’oro in quanto a) relativo solo alle vendite italiane b) relativo solo alle vendite certificate da FIMI stessa dalla nascita dell’associazione, ovvero dal 2009).

Foto di Tommy Napolitano per Amazon Studios