Laura Pausini nel pieno del lavoro per il nuovo album... tra le collaborazioni c'è quella con Madame

Laura Pausini nuovo album in lavorazione.

Il 2022 sarà un anno importante per la nostra artista più nota nel mondo. Innanzitutto uscirà un Docu-Film in esclusiva su Amazon Prime che la vedrà protagonista, un progetto diretto da Ivan Cotroneo su cui al momento vige il più stretto riserbo.

Quindi avverrà anche il ritorno live al Campovolo con un grande concerto esclusivo per gli iscritti al suo fan club ufficiale, il Laura4u, di cui trovate i dettagli qui.

Ed infine nel 2022, giusto un anno prima del suo trentesimo anniversario di carriera (debuttò a Sanremo con La Solitudine nel 1993), arriverà anche il nuovo disco di inediti.

IL Nuovo album

Quello in uscita nel 2022 sarà il 12esimo album di inediti della cantautrice di Solarolo (contando anche il suo album in inglese del 2002). Un disco molto importante nella carriera di Laura per diversi motivi.

Innanzitutto questo nuovo progetto avrà gli occhi del mondo puntati addosso dopo il successo internazionale ottenuto con il brano Io sì (Seen), canzone contenuta nel film Netflix con Sophia Loren, La vita davanti a sé. Un brano che le ha fatto vincere diversi premi nel mondo, tra cui un Golden Globe e addirittura una nomination agli Oscar 2021.

Inoltre Laura si troverà a lanciare un album in quella che ormai è a tutti gli effetti l’era dello streaming che, purtroppo è un dato di fatto, essendo piattaforme utilizzate perlopiù dai giovanissimi, avvantaggiano la musica rap e trap a discapito di quella pop.

Detto questo Laura Pausini non si lascia intimorire ed è nel pieno del lavoro sul nuovo album. Dopo aver ricevuto circa 800 canzoni da tutto il mondo, aver provinato quelle che credeva più adatte a sé, l’artista ha continuato la ricerca scrivendo brani di suo pugno insieme ai propri collaboratori e cercando nuove penne da valorizzare e che la valorizzassero. Tra queste c’è quella di Madame…

Laura Pausini e Madame

Durante l’ultimo Festival di Sanremo, quello che l’ha vista debuttare sul palco dell’Ariston, Madame aveva espresso in diretta a Radio Italia il desiderio di scrivere per la Pausini.

Di ritorno in radio qualche settimana dopo Madame ha poi svelato che Laura l’aveva contattata e che già si stavano sentendo.

Ora la collaborazione con Laura Pausini, artista da sempre attenta nella ricerca di nuovi autori, si sta concretizzando come dimostra lo scatto che trovate in copertina di questo articolo.

Chissà che oltre ad una collaborazione in veste di autrice non ci possa anche scappare un duetto tutto al femminile nell’album. Per Madame sarebbe un grande privilegio visto che ad oggi la Pausini ha sempre inciso i duetti dei suoi dischi con grandi artisti come Raf, James Blunt, Gianna Nannini, Kylie Minogue e Biagio Antonacci.