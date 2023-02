Il Volo torna live in Italia all’Arena di Verona. Appuntamento al mese di maggio

L’1 e il 3 maggio Il Volo torna in concerto in Italia all’Arena di Verona con il live Tutti per uno.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto saranno protagonisti di due date esclusive e saranno accompagnati dall’orchestra.

L’Arena di Verona è la perfetta cornice per Il Volo ed è da anni una delle tappe irrinunciabile per i loro tour.

Prima dei live in Italia, Il Volo si esibirà in America Latina continuando il tour Il Volo – live in concert che li ha portati in Canada, Nord America, Giappone e Australia.

Concerto che unisce i classici de Il Volo, raccolti nell’album 10 YEARS, e nuovi brani estratti dall’ultimo disco IL VOLO SINGS MORRICONE dedicato al Maestro, un viaggio nell’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

Il 2022 di Piero, Gianluca e Ignazio si era concluso con il grande successo di share del concerto Natale a Gerusalemme, trasmesso il 24 dicembre su Canale 5 in prima serata.

Suggestiva esibizione dalla Torre di Davide che era stata il programma più seguito della prima serata.

Il Volo – Tutti per uno (date)

1 maggio – Arena di Verona

3 maggio – Arena di Verona

Sono già aperte le prevendite online e nei punti vendite abituali.

