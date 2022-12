La notte della vigilia di Natale televisivo segna il trionfo de Il Volo con il concerto da Gerusalemme

Il Volo in concerto a Gerusalemme per la notte del Santo Natale, evento trasmesso in tv nella prima serata di Canale 5, ha conquistato il pubblico e fatto ottimi numeri negli ascolti in tv.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto si sono esibiti sotto la Torre di Davide in terra Santa andando a interpretare bellissime brani italiani e internazionali, tra cui Happy Xmas (War is over) di John Lennon e Yoko Ono, brano lanciato come regalo natalizio per i fan nelle scorse settimane (vedi qui).

Il concerto in onda su Canale 5 è stato prodotto dal manager de Il Volo, Michele Torpedine. Andiamo a scoprire i numeri del successo televisivo dell’evento.

I tre artisti hanno incollato in tv, dalle 21:31 alle alle 23:59, ben 3.169.000 spettatori con una media di share del 23,6%. Un risultato molto buono considerando gli ascolti dei concerti in tv.

Questi i risultati dei competitor:

Canale 5 Il Volo Natale a Gerusalemme – 3.169.000 spettatori – 23.6% Italia 1 Una poltrona per due (film in onda interrottamente ogni Natale dal 1997) 1.948.000 -14.2% Rai 1 – Io sono Babbo Natale film in prima Tv con Gigi Proietti e Marco Giallini – 1.474.000 spettatori – 11% Rai 3 Il Meglio del Festival del Circo di Montecarlo – 1.269.000 – 9.3% Rai 2 Non ti presento i miei film in prima tv – 603.000 – 4.1% Rete 4 Vacanze romane – 370.000 – 2.7% La 7 Una Giornata Particolare – 294.000 – 2.1% Tv8 Un Natale regale – 290.000 2%

Nove Freddie Mercury L’immortale – 403.000 – 3.4%

Da segnalare che nel pre serale è andato in onda sul Nove A Bocelli Family Christmas con 186.000 spettatori e l’1.3% di share mentre nel pomeriggio di Rai 1 la finale la finale dello Zecchino d’Oro ha totalizzato 2.099.000 spettatori di media con il 17.3% di share.

