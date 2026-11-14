Home › News

News

pensIERI, GIOVAMI racconta il paradosso di un amore che non si dimentica

Il cantautore torna con un brano prodotto da Gianni Pollex, Natan Mottadelli e Samuele Murdaca, che racconta le contraddizioni di una separazione.

di Chiara Tebaldini · 

GIOVAMI ritratto con maglia nera a collo alto e sguardo rivolto verso il basso su sfondo chiaro.

GIOVAMI pubblica il 13 novembre pensIERI per Ghandi Dischi, distribuito da ADA Music Italy. Il brano, scritto da GIOVAMI, arriva dopo crESCere, KOcco e lampONE.

GIOVAMI, il significato di pensIERI

Il brano affronta le contraddizioni e i sensi di colpa legati alla fine di una relazione, focalizzandosi sul paradosso di chiedere all’altra persona di dimenticarti, mentre sei tu a non riuscire a farlo. Il protagonista prova a convincere l’altra persona, e se stesso, che lasciarsi sia la scelta giusta, anche se i suoi pensieri continuano a tornare al passato.

Prodotto da Gianni Pollex, Natan Mottadelli e Samuele Murdaca, pensIERI è un brano indie pop elettronico che unisce synth ipnotici, chitarre vintage e sonorità ispirate agli anni ’70. La produzione luminosa ed energica crea un contrasto con la malinconia del racconto, accompagnando la storia di una separazione.

GIOVAMI e i live: dalle tappe estive alla Milano Music Week

GIOVAMI, dopo essersi esibito ad agosto a Pitti Pizza & Friends a Salerno, in occasione dell’evento di Radio Kiss Kiss, ed essere stato headliner della prima edizione del SANTRA Fest a Santeramo in Colle il mese successivo, presenterà dal vivo il nuovo singolo a Milano. L’artista canterà infatti pensIERI il 20 novembre, nell’ambito della Milano Music Week 2026, come special guest di Indaco Day.

Chi è GIOVAMI

GIOVAMI, nome d’arte di Giovanni Giove, è un cantautore classe 2002. La sua musica, definita cantautorato elettronico post-romantico, fonde scrittura d’autore, uso del vocoder e sperimentazione elettronica, in un equilibrio tra intimità emotiva, ironia e ricerca sonora.

Il suo stile si caratterizza per titoli spiazzanti, immagini quotidiane e melodie immediate che convivono con manipolazioni della voce. L’identità musicale del progetto è sviluppata in collaborazione con Gianni Pollex, autore e produttore Warner Chappell, mentre l’universo visivo, che integra la musica con arte digitale e visual futuristici, è curato da Francesco Lillo, in arte OutOut.

Ad aprile 2026 pubblica crESCere, brano di cui presenta l’anteprima su LinkedIn, seguito a maggio da KOcco, singolo con cui raggiunge la finale del contest 1MNext. Il 7 agosto pubblica lampONE, prima di tornare a novembre con pensIERI.

Foto e artwork: Filippo Bonatesta

Condividi:

Articoli correlati