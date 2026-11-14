GIOVAMI pubblica il 13 novembre pensIERI per Ghandi Dischi, distribuito da ADA Music Italy. Il brano, scritto da GIOVAMI, arriva dopo crESCere, KOcco e lampONE.

GIOVAMI, il significato di pensIERI

Il brano affronta le contraddizioni e i sensi di colpa legati alla fine di una relazione, focalizzandosi sul paradosso di chiedere all’altra persona di dimenticarti, mentre sei tu a non riuscire a farlo. Il protagonista prova a convincere l’altra persona, e se stesso, che lasciarsi sia la scelta giusta, anche se i suoi pensieri continuano a tornare al passato.

Prodotto da Gianni Pollex, Natan Mottadelli e Samuele Murdaca, pensIERI è un brano indie pop elettronico che unisce synth ipnotici, chitarre vintage e sonorità ispirate agli anni ’70. La produzione luminosa ed energica crea un contrasto con la malinconia del racconto, accompagnando la storia di una separazione.

GIOVAMI e i live: dalle tappe estive alla Milano Music Week

GIOVAMI, dopo essersi esibito ad agosto a Pitti Pizza & Friends a Salerno, in occasione dell’evento di Radio Kiss Kiss, ed essere stato headliner della prima edizione del SANTRA Fest a Santeramo in Colle il mese successivo, presenterà dal vivo il nuovo singolo a Milano. L’artista canterà infatti pensIERI il 20 novembre, nell’ambito della Milano Music Week 2026, come special guest di Indaco Day.

Chi è GIOVAMI

GIOVAMI, nome d’arte di Giovanni Giove, è un cantautore classe 2002. La sua musica, definita cantautorato elettronico post-romantico, fonde scrittura d’autore, uso del vocoder e sperimentazione elettronica, in un equilibrio tra intimità emotiva, ironia e ricerca sonora.

Il suo stile si caratterizza per titoli spiazzanti, immagini quotidiane e melodie immediate che convivono con manipolazioni della voce. L’identità musicale del progetto è sviluppata in collaborazione con Gianni Pollex, autore e produttore Warner Chappell, mentre l’universo visivo, che integra la musica con arte digitale e visual futuristici, è curato da Francesco Lillo, in arte OutOut.

Ad aprile 2026 pubblica crESCere, brano di cui presenta l’anteprima su LinkedIn, seguito a maggio da KOcco, singolo con cui raggiunge la finale del contest 1MNext. Il 7 agosto pubblica lampONE, prima di tornare a novembre con pensIERI.

Foto e artwork: Filippo Bonatesta