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Giovami pubblica lampONE: fal colloquio di lavoro su LinkedIn a una canzone sull’insonnia

Il cantautore pugliese torna dopo crESCere e KOcco, terza uscita in cinque mesi.

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Giovami salta su installazioni gonfiabili rosse in un campo, foto della campagna del singolo lampONE
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Esce venerdì 7 agosto lampONE, il nuovo singolo di Giovami per Ghandi Dischi. È la terza uscita del 2026 per il cantautore pugliese, dopo crESCere ad aprile e KOcco a maggio.

Il titolo è l’incastro di due parole, lampone e lampione. Il brano racconta una relazione che non esiste più nel presente e continua a tornare nei ricordi e nelle notti insonni, con la memoria che rende l’altra persona più luminosa di quanto sia stata.

L’uscita arriva insieme a un progetto visivo firmato con Francesco Lillo e Filippo Bonatesta: cortometraggi e interventi di arte digitale realizzati con TouchDesigner, costruiti sull’immagine di un segnale che si interrompe e riparte.

I due singoli precedenti sono usciti per Ghandi Dischi con distribuzione ADA Music Italy. Il nome di Giovami è comparso negli scorsi mesi anche tra i 120 artisti selezionati per 1MNEXT 2026, il contest che porta sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma.

Chi è Giovami, il cantautore che ha portato una canzone su LinkedIn

Giovami è il nome d’arte di Giovanni Giove, classe 2002, pugliese. Il 3 aprile ha presentato crESCere su LinkedIn sotto forma di candidatura di lavoro, prima dell’arrivo in radio e sulle piattaforme. L’ufficio stampa lo indica come il primo caso di anteprima musicale sulla piattaforma, e LinkedIn si è esposta pubblicamente sull’operazione: Yari Bovalino, Head of Communications Southern Europe, sulle pagine di Quotidiano.net l’ha definita “dirompente e molto in linea con le evoluzioni” del mondo del lavoro. Il 15 maggio è arrivato KOcco.

La sua definizione è cantautorato elettronico post-romantico: scrittura d’autore, elettronica e vocoder, con la ricerca sonora costruita insieme a Gianni Pollex, autore e produttore Warner Chappell.

lampONE è scritto da Giovanni Giove, composto con Gianni Pollex e prodotto da Pollex insieme a Natan Mottadelli e Samuele Murdaca.

Dal vivo, Giovami è atteso il 19 settembre al SANTRA Fest di Santeramo in Colle, in provincia di Bari.

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