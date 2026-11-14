I The Zen Circus lanciano il nuovo singolo Fuoco Amico. Il brano arriva dopo l’album Il Male, uscito nel 2025 per Carosello Records e anticipa un nuovo capitolo discografico atteso entro la fine dell’anno.

La nuova uscita segna anche l’inizio di una fase diversa per la band, che nei primi mesi del 2027 tornerà a suonare nei principali club italiani con una tournée speciale intitolata E allora FATE VOI 2027.

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The Zen Circus e il significato di Fuoco Amico

Il nuovo singolo affronta il tema della guerra attraverso il punto di vista di un bambino, che attraversa le diverse fasi della propria vita mentre intorno a lui scorrono il tempo, i dolori personali e gli eventi storici.

La band ha spiegato così il significato del brano:

“Un bambino guida la sua bicicletta attraverso la vita, il tempo che scorre, i suoi dolori, gli eventi storici che lo circondano. E si chiede come sia possibile che, nonostante sia preparato alla guerra da quando è nato, a ucciderlo sia stato proprio il fuoco amico. E che il fuoco amico sia sé stesso o chi doveva stargli vicino, poco importa, e non cambia il risultato”.

Il testo è firmato da Andrea Appino, mentre la musica è composta da The Zen Circus. La produzione artistica è curata dalla stessa band.

La registrazione e il mix sono stati realizzati da Andrea Appino e The Zen Circus presso l’Iceforeveryone Studio di Livorno. La finalizzazione è stata affidata ad Andrea Appino, Marco Gorini e alla band presso lo Starwave Studio di Pontedera, mentre la masterizzazione è stata curata da Christian Whright negli Abbey Road Studios di Londra.

Al brano ha collaborato anche Carmine Iuvone, che ha suonato gli archi.

E allora FATE VOI 2027: The Zen Circus tornano nei club

Il nuovo singolo arriva dopo il riscontro di Il Male (2025) e due tournée successive: una nei superclub, interamente sold out, e una estiva che ha portato la band sui palchi dei principali festival italiani.

Nei primi mesi del 2027 The Zen Circus cambieranno dimensione, tornando nei club italiani dopo molti anni. La scelta nasce dalla volontà di ritrovare una dimensione più intima e raccolta, attraverso una serie di appuntamenti che prevederanno anche più concerti consecutivi nella stessa città.

La particolarità di E allora FATE VOI 2027 sarà il coinvolgimento diretto del pubblico nella scelta del repertorio. Saranno infatti gli spettatori a determinare la scaletta di ogni concerto, selezionando le canzoni direttamente sul sito dedicato al tour.

The Zen Circus sono attualmente formati da Andrea Appino (voce e chitarre), Ufo (basso e cori) e Karim QQRU (batteria e cori).

Il nuovo singolo è un progetto Carosello Records, che ne cura anche la produzione esecutiva. Booking e management sono affidati a Locusta.

Foto: Ilaria Magliocchetti Lombi