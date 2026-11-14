Dea Culpa e Ciao sono Vale pubblicano il 13 novembre il nuovo singolo LA VOCE CHE SA DI TE, distribuito da Artist First e realizzato in collaborazione con Nap. Il brano arriva dopo le precedenti pubblicazioni del duo, tra cui IL MALE È FEMMINA, Pelle Viola, OMBRA AL SOLE e PIOVE SULLA PIOGGIA.

Dea Culpa e Ciao sono Vale, il significato di LA VOCE CHE SA DI TE con Nap

Il brano segna una nuova fase del percorso del duo, focalizzata sull’introspezione e sulla fragilità dei rapporti umani, sottolineando il valore della sensibilità e dei legami profondi. In un contesto globale complesso, tra guerre e crisi, la canzone racconta come anche i gesti più semplici della quotidianità possano rappresentare una possibilità di salvezza e un punto da cui ripartire.

Nap, finalista di Nuova Scena 3, arricchisce il brano con le sue barre, aggiungendo un’impronta urban alle sonorità curate da Dea Culpa. Le sue strofe introducono un punto di vista diretto, in cui l’incertezza del presente si intreccia alla speranza.

Le artiste spiegano il valore del brano: “Scritto poco tempo fa, LA VOCE CHE SA DI TE assume oggi, in modo del tutto casuale, un significato ancora più attuale alla luce di ciò che sta accadendo nel mondo e soprattutto in Europa. In un contesto segnato da conflitti, tensioni e sofferenze, il brano invita a riflettere sul valore dei legami umani e sull’importanza di ritrovare ascolto e comprensione.”

Il duo prosegue: “Perché la violenza non è mai la strada giusta per affrontare le difficoltà o risolvere i conflitti, ma è attraverso il dialogo, l’empatia e la capacità di riconoscersi nell’altro che si può costruire un futuro diverso. Un messaggio che pur non essendo nato per raccontare l’attualità, oggi risuona con una forza particolare e toccante.”

I crediti di LA VOCE CHE SA DI TE

Il brano è stato scritto e composto da Alessia Gerardi, Valeria Fusarri e Alessio Mucci. La produzione musicale è stata curata da Dea Culpa, mentre il mastering è stato affidato a Filippo Passamonti. L’artwork è stato realizzato da Nello Art.

Chi sono Dea Culpa e Ciao sono Vale

Dopo essersi conosciute a Sanremo Giovani 2024, dove hanno partecipato con i rispettivi percorsi artistici, Dea Culpa e Ciao sono Vale hanno iniziato un rapporto che le ha unite anche al di là della musica, fino a portarle a diventare una coppia nella vita. Le due artiste continuano a portare avanti sia i rispettivi progetti solisti sia il progetto musicale comune.

Alessia Gerardi, in arte Dea Culpa, è una cantautrice bergamasca nata il 30 aprile. Nel 2011 partecipa alla terza edizione di Io Canto su Canale 5. Raggiunge i Bootcamp di X Factor nel 2018 e l’anno successivo si posiziona tra i vincitori di Area Sanremo.

Nel 2022 ottiene il secondo posto e il premio come miglior voce al programma The Band su Rai 1 con gli Anxia Lytics. Due anni dopo arriva alle fasi finali di Sanremo Giovani con il brano Nuda, partecipando poi nel 2025 al Giffoni Music Concept come headliner.

Lo stesso anno viene scelta da Vasco Rossi per aprire la data napoletana del tour Vasco Live 2025, dove presenta in anteprima il singolo non ti vergogni, pubblicato ufficialmente il 20 giugno dello stesso anno.

Ciao sono Vale, nome d’arte di Valeria Fusarri, nasce il 18 marzo a Lovere, in provincia di Bergamo. Inizia a fare musica nel 2017, maturando esperienze come busker insieme al suo team di lavoro, formato da Benji e Fede e dalla loro band. Nel 2018 giunge in finale al contest di Radio Deejay.

Nel 2019 pubblica Delay, che le permette di aprire il Concertone del 1° Maggio a Roma e il concerto del rapper romano Mostro allo Strange Days Festival.

Il 24 gennaio 2020 pubblica l’album d’esordio SOS con Honiro, realizzato insieme a Matteo Costanzo e ad altri collaboratori, seguito nel 2021 dalla vittoria a Musicultura con tutto ciò che vuoi e dal secondo progetto discografico Alt, prodotto da Diego Calvetti e Murcielago.

Il brano Kill Bill entra in alta rotazione nella toplist di RADIO ZETA. Nel 2022 collabora con Danti nel brano Videogames, contenuto nel disco Veronica di Bianca Atzei, esperienza che la porta a esibirsi al Blue Note di Milano.

Dopo l’uscita dell’EP xxx, nel 2024 partecipa a Sanremo Giovani tra i 24 artisti in gara. Nel 2026 collabora con Marco Masini nel brano Lolita come stai?, inserito nel disco dell’artista Perfetto Imperfetto.