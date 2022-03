Bianca Atzei lancia nel giorno del suo compleanno (e della Festa delle Donne) “Videogames” con Ciao Sono Vale e Danti

Bianca Atzei Videogames testo e significato del nuovo singolo che anticipa l’album Veronica in uscita venerdì 29 aprile 2022.

Dopo aver annunciato qualche settimana fa l’uscita del suo secondo progetto discografico, un album che arriva a ben 7 anni di distanza dal disco di debutto, Bianca Atzei lancia nella Festa delle donne, che poi è anche il giorno del suo compleanno, un nuovo brano estratto dal disco.

È già disponibile infatti su tutte le piattaforme digitali Videogames, canzone in cui l’Atzei continua a sperimentare generi musicali e collaborazioni come nella natura del nuovo disco.

Bianca atzei videogames significato

Descritto come un brano sensuale ed ironico allo stesso tempo, Videogames racconta una storia d’amore, complicata e passionale, che si è interrotta. Un dialogo con sé stessi e con l’altro, un viaggio introspettivo, ma anche un guardarsi “da fuori”, cercando di “percepirsi” anche attraverso l’altra persona.

Un’analisi sulle proprie fragilità emotive e sulle proprie colpe per la fine della relazione. Un rapporto amoroso come in un videogioco “e maledetti quei giorni che tornavi qui, io mi facevo dei film“.

Veronica sarà un album di duetti, di condivisione Musicale. L’artista avrà modo di presentare i nuovi brani durante le due speciali date al Blue Note di Milano giovedì 28 e venerdì 29 aprile.

Bianca Atzei Videogames testo

(di Danti, Diego Calvetti, Marco Rettani, Valeria Fusari

Prod. Diego Calvetti)

Avevi perfettamente ragione te

a non fidarti di me

io sono diffidente, una stella cadente, sempre incostante

in mezzo alla gente non mi trovo

avevi perfettamente ragione a te

a liberati di me

avrei fatto uguale, sono fatta male

troppo cerebrale, vado in controfase

una bomba nucleare

e come si dice sono un disco rotto e sai che me ne fotto

e vado avanti per la mia strada

io diavolo, tu Prada

ero la tua roccia e tu affondi la tua spada

in questo cuore che non ha più fede, yeah

magari un giorno ci si vede

io col sorriso schizofrenico di Joker

ed ogni notte la solita partita a Poker

E senza il tuo odore cosa farei

senza il tuo destino cosa inventerei

senza le tue mani che sanno bene

dove andare e cosa fare

e sembra sempre lo stesso giovedì

maledetti quei giorni che tornavi qui

io mi facevo i tuoi film, tu ti facevi me

e non bastavano infinite vite dei videogames

è dura come nei videogames

Avevi perfettamente ragione te

quando dicevi che io faccio e distruggo

che non abbaio ma mordo, io non suono la chitarra

io suono il distorto, in mezzo agli altri affogo

e non venirmi a dire siamo differenti

corpi indipendenti, ma non ti senti

sarà che seguo solo i sentimenti

sarò fatta male, bomba nucleare io

che la tua faccia è come il parlamento

mentre la bocca parla gli occhi mentono

se fosse un film sarebbe “Guerra dei Roses”

ed io che cado nell’oblio mentre mi tocchi

E senza il tuo odore cosa farei

senza il tuo destino cosa inventerei

senza le tue mani che sanno bene

dove andare e cosa fare

e sembra sempre lo stesso giovedì

maledetti quei giorni che tornavi qui

io mi facevo i tuoi film, tu ti facevi me

e non bastavano infinite vite dei videogames

è dura come nei videogames

Sto tutta notte sopra Fortnite

sveglio come Fortnite

tutto in posa aspetto che riparta

come Dying light

faccio Mortal Kombat

Fatality su me stesso

se mi fermo adesso

mi fermo preciso nel metaverso

Tu mi dai luga

caxxo non capisci neanche perché lascio i buchi

qua è una questione di secondi, non minuti

l’amore è uccidersi

fa più morti di Call of Duty

e sembra sempre lo stesso giovedì

maledetti quei giorni che tornavi qui

io mi facevo i tuoi film, tu ti facevi me

e non bastavano infinite vite dei videogames

noi due come nei videogames