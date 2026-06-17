Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 19 giugno, Ombra Al Sole (Artist First) è il nuovo singolo Dea Culpa e Ciao Sono Vale.

Il brano ”parla di una relazione che ti prende completamente, anche quando sai che ti sta facendo male“, raccontano le due artiste.

Poi, aggiungono: “Due persone continuano a cercarsi tra caos, notti infinite, eccessi e momenti in cui sembra di perdersi totalmente dentro l’altro. C’è tanta confusione emotiva: a volte sembra amore, altre solo dipendenza dal modo in cui quella persona ti fa sentire“.

Ombra al Sole ha dunque “l’aria di un’estate fatta di serate troppo lunghe, messaggi ignorati per ore e ritorni improvvisi quando pensavi fosse davvero finita, finché non riconosci più né te stesso né quello che siete diventati insieme. E alla fine ciò che resta è solo rumore: un rumore che ti ha consumato poco a poco, fino a farti sentire ‘cenere’, quasi un’ombra nella sua luce”.

Ad accompagnare questa storia suoni afrobeat e influenze mediterranee, che fanno da colonna sonora al velo di un sentimento incompleto per sua definizione, che – nonostante tutto – lascia un messaggio profondo: per quanto vediamo spesso più “ombre al sole” che luce, l’autenticità è ancora possibile e va preservata.

Dea Culpa e Ciao Sono Vale: “Ombra al Sole”

Dopo essersi conosciute a Sanremo Giovani 2024 – dove è nato qualcosa che le ha unite anche al di là della musica, fino a portarle a diventare una coppia anche nella vita – Dea Culpa e Ciao Sono Vale continuano a portare avanti sia i rispettivi progetti solisti che questo nuovo progetto comune, che ha già dato alla luce due singoli: Il Male è Femmina e Pelle Viola, con cui hanno preso parte alla finale di Musicultura 2026.