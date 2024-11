Sanremo Giovani 2024, Ciao Sono Vale: “La strada mi ha insegnato l’amore verso l’arte”

In gara a Sanremo Giovani 2024 con il brano Una Nuvola Mi Copre (Honiro), Ciao Sono Vale sarà tra i protagonisti del secondo appuntamento televisivo del programma, in onda martedì 19 novembre in seconda serata su Rai 2, che decreterà altri 3 semifinalisti, che si aggiungeranno a Mazzariello, Mew e Tancredi.

Una Nuvola Mi Copre parla di una relazione tormentata in cui ciò che resta è solo tanta delusione, confusione e malinconia. Ed ecco che l’artista chiede al partner di riflettere su ciò che vuole veramente, perché il silenzio e i gesti superficiali (come mettere storie “per hype“) non bastano più.

sanremo giovani 2024: VIDEOINTERVISTA A ciao sono vale

https://youtu.be/AF-VrMynKCM

CIAO SONO VALE, “UNA NUVOLA MI COPRE”

Ciao Solo Vale vanta ad oggi 3.265 ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è – senza alcun dubbio – Quelle Sere con oltre 95 mila 500 stream. Seguono Vai Via con Cannella (dall’album Honiro Ent Disco 1) con 12 mila stream, Lontano Dalla Vista con Young Ned (dall’album XXX) con quasi 9 mila 700 stream e Tutto Ciò Che Vuoi con poco più di 9 mila stream.

Una Nuvola Mi Copre, invece, in appena due giorni ha quasi raggiunto quota 3 mila stream.