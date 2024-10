Sanremo Giovani 2024: tutte le fragilità di Dea Culpa in “Nuda”

Sanremo Giovani 2024 – Dea Culpa, Nuda: significato del testo del brano con cui la cantautrice partecipa in gara per provare ad arrivare al Festival di Sanremo 2025

Da martedì 12 novembre e per cinque settimane, i 24 cantanti si scontreranno nella seconda serata di Rai 2 (conduce Alessandro Cattelan) fino ad arrivare ai sei finalisti che si giocheranno la partecipazione al Festival il 18 dicembre su Rai 1.

La Commissione Musicale che valuterà i 24 giovani artisti è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).

DEA CULPA NUDA: SIGNIFICATO DEL BRANO

Un brano che racconta relazione in cui la protagonista si sente vulnerabile e incompresa. Essere “nuda di fronte a te” rappresenta la sua esposizione totale, il mostrarsi per come è davvero, senza filtri o maschere. Tuttavia, percepisce l’indifferenza dell’altra persona, che non la guarda più con gli stessi occhi e sembra non apprezzare la sua sincerità e fragilità.

QUI potete ascoltare la canzone.

Sanremo giovani 2024 DEA CULPA NUDA: TESTO DEL BRANO

Vedi

Non c’è niente che ci trattiene

Le maschere falle cadere

Errori di una gioventù

E non so se conviene

Provarci ad odiare

O stare in silenzio, se sei tu a sbagliare

E non mi avrai mai davvero

Come tu mi vuoi

Sono nuda di fronte a te

Come l’ultima volta, ma è inutile

So che non te ne importa

Ora non te ne importa

Continui a dire che non

Mi vedi più con gli stessi occhi

Nemmeno te ne accorgi

Anche quando sono nuda, nuda, nuda

senti, la rabbia corre nelle vene

Non ragiono più se mi tieni la mano

E finge sia una tua virtù

E quando tiri la corda

Tu ti diverti

Ma sai che si spezza

E poi te ne penti

Per credere che esista un senso

Non c’è più

Sono nuda di fronte a te

Come l’ultima volta, ma è inutile

So che non te ne importa

Ora non te ne importa

Continui a dire che non

Mi vedi più con gli stessi occhi

Nemmeno te ne accorgi

Anche quando sono nuda, nuda, nuda, nuda

basterebbe una sola parola

Detta in faccia a far piovere ancora

getto i vestiti a terra e non porto più maschere

Sono nuda di fronte a te

Come l’ultima volta, ma è inutile

So che non te ne importa

Ora non te ne importa

Continui a dire che non

Mi vedi più con gli stessi occhi

Nemmeno te ne accorgi

Anche quando sono nuda, nuda, quando sono nuda, nuda