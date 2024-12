Sanremo Giovani 2024, videointervista a Dea Culpa: “la mia canzone aveva un lieto fine due anni fa. Adesso è un urlo disperato”

Dea Culpa è una delle 24 nuove leve che si stanno scontrando e si scontreranno a Sanremo Giovani per ottenere il pass utile ad andare nella categoria Nuove Proposte a febbraio all’Ariston.

Raccontando il brano, Dea Culpa spiega:

“Il brano è nato due anni fa ed è nato con un’accezione positiva. Ho scritto una storia che ho vissuto in prima persona e lo faccio spesso, questa canzone è totalmente autobiografica.

Quando ti ritrovi davanti la persona che hai amato e ti rendi conto di essere senza maschere, vuoi essere senza maschere, capisci che non sei mai stato o stata vista così. Capisci che dall’altro lato non sei mai stata per come sei e questa cosa mi ha portata a conoscermi di più e togliere dei veli che avevo dentro di me.

La canzone era ottimista, raccontava una bella storia d’amore ma ha ricevuto una profonda revisione che, nel ritornello, è diventata un’urlo di disperazione.

Si parte così, disperati, e si finisce arrabbiati perché mi rendo conto di avere perso tempo con questa persona. Nel video si capisce benissimo questo cambiamento tra il primo e il secondo ritornello”.