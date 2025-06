Dea Culpa: da The Band a Sanremo Giovani, dall’opening a Vasco al singolo “non ti vergogni”

Dea Culpa, una delle voci più promettenti del nuovo pop cantautorale italiano, ha aperto lo scorso 16 giugno il concerto di Vasco Rossi allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, giusto qualche giorno prima di lanciare il nuovo singolo, Non ti vergogni.

Chi è Dea Culpa?

Il suo vero nome è Alessia Gerardi. Bergamasca, classe 1999, Dea Culpa ha iniziato a farsi notare nel panorama musicale grazie a una voce potente e una scrittura matura, caratteristiche che l’hanno portata tra i finalisti di Sanremo Giovani 2024 con il brano Nuda,.

Ma la sua esperienza parte da più lontano: nel 2018 ha partecipa a X Factor arrivando fino ai Bootcamp e, nel 2022, raggiunto il secondo posto nel programma di Rai 1 The Band, condotto da Carlo Conti, insieme alla band Anxia Lytics.

Oggi Dea Culpa continua il suo percorso in studio, lavorando a nuovi brani. Intanto, l’apertura della data napoletana del Vasco Live 2025 e l’uscita del nuovo singolo non ti vergogni rappresentano un ulteriore passo in avanti nella sua crescita artistica.

Il nuovo singolo “non ti vergogni”

Proprio in occasione dell’opening a Vasco Rossi, Dea Culpa ha presentato per la prima volta dal vivo non ti vergogni, il nuovo singolo disponibile da venerdì 20 giugno, su tutte le piattaforme digitali per Duduc / ADA Music.

“non ti vergogni è nata da una riflessione che ho fatto osservando da fuori la relazione tra due persone a me molto care. Mi sono resa conto di quanto spesso capiti che, per colpa dei problemi irrisolti che ci portiamo dentro, non si riesce a capirsi, e la mancanza di comunicazione è a volte il problema principale che rende tossica una coppia” ha spiegato l’artista, descrivendo il brano come un’esplosione di frustrazione, vissuta e raccontata con lo sguardo emotivo della Gen Z.