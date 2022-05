The Band quarto appuntamento: ad una puntata dalla finale è un gioco a tre tra Isoladellerose, Anxia Lytics e Cherry Bombs

The Band quarta puntata. Ultimo appuntamento con il talent show di Carlo Conti dedicato ai gruppi musicali prima della finale con cover e un brano inedito per ognuna delle band in gara.

Dopo la consueta presentazione di tutor e giuria la gara entra nel vivo ma prima la classifica aggiornata:

Isoladellerose 136 punti (Enrico Nigiotti) Anxia Lytics 132 punti (Dolcenera) Cherry Bombs 126 punti (Giusy Ferreri) Mons 123 punti (Marco Masini) Achtung Babies 122 punti (Rocco Tanica) JF Band 115 punti (Federico Zampaglione) Living dolls 11 punti (Francesco Sarcina) N’Ice cream 104 punti (Irene Grandi)

The band quarta puntata – Le esibizioni

Iniziano le Cherry Bombs di Giusy Ferreri. La tutor nei filmati della settimana ammette di essere convinta che i voti bassi della scorsa settimana, tra cui il 2 di Dolcenera, siano dovuti al fatto che i tutor rivali le temono. Si sceglie un ballad, Beatiful di Christina Aguilera.

Dopo l’esibizione parte una mezza standing ovation da parte del pubblico in teatro. I tre membri della giuria concordano che l’esibizione è stata a fuoco ed emozionante. Il secondo pezzo è Lady Marmalade.

Questi i voti dei tutor:

Marco Masini 5

Rocco Tanica 4

Federico Zampaglione 4

Francesco Sarcina 5

Irene Grandi 5

Dolcenera 4

Enrico Nigiotti 4

Totale Cherry Bombs: 31 punti

Tocca a Isoladellerose di Enrico Nigiotti. Il pezzo scelto per questa settimana è La canzone dell’amore perduto di Fabrizio De André.

Standing ovation e il tutor commosso dalla riuscita dell’esibizione. Per i giudici, nonostante la sacralità del brano, sono riusciti ad emozionare rendendolo proprio senza snaturarlo. Il secondo brano è Beat it di Michael Jackson.

I voti:

Marco Masini 4

Giusy Ferreri 5

Rocco Tanica 3

Federico Zampaglione 5

Francesco Sarcina 4

Irene Grandi 5

Dolcenera 4

Totale Isoladellerose: 30 punti

Terza band ad esibirsi sono gli Anxia Lytics di Dolcenera. Il pezzo è The Sound of silence di Simon & Garfunkel. La loro tutor è polemica nei confronti delle critiche della scorsa settimana da parte di giudici e tutor che hanno spaventato un po’ la band… in particolare quelli di Federico Zampaglione.

I pareri dei giudici non sono entusiasti. Secondo Carlo Verdone è stato intaccato il sound originale del brano. Il secondo brano è Pensiero stupendo di Patty Pravo.

Marco Masini 3

Giusy Ferreri 4

Rocco Tanica 3

Federico Zampaglione 4

Francesco Sarcina 3

Irene Grandi 4

Enrico Nigiotti 5

Totale Anxia Lytics 26 punti

È la volta delle Living Dolls di Francesco Sarcina. La canzone scelta è Whola lotta love dei Led Zeppelin. Per Gianna e Asia il brano è azzeccatissimo e affermano “così si fa il rock!“. Secondo brano scelto è Zitti e buoni dei Måneskin.

Marco Masini 4

Giusy Ferreri 4

Rocco Tanica 5

Federico Zampaglione 4

Irene Grandi 4

Dolcenera 4

Enrico Nigiotti 4

Totale Living dolls 29 punti

Federico Zampaglione con la JF Band ha deciso di proporre Perché no, brano del 1978 di Lucio Battisti. Il brano porta ad una parziale standing ovation da parte del pubblico in sala. Asia Argento si è ricreduta sull’arrangiamento tra valzer e bossanova. Il secondo brano scelto è di Leonard Cohen.

Marco Masini 4

Giusy Ferreri 5

Rocco Tanica 5

Francesco Sarcina 5

Irene Grandi 4

Dolcenera 4

Enrico Nigiotti 5

Totale JF Band 32 punti.

Sesta band ad esibirsi i N’ice cream di Irene Grandi con Acqua e sapone degli Stadio. Non riescono a convincere Asia Argento che critica il cantante ma anche il testo del brano, che è di Vasco Rossi. Alla Nannini non frega nulla di chi ha scritto il brano ma riporta il discorso sui ragazzi che secondo lei non sono una band. Il secondo brano è Surfing USA dei Beach Boys.

Marco Masini 3

Giusy Ferreri 4

Rocco Tanica 3

Federico Zampaglione 4

Francesco Sarcina 4

Irene Grandi 3

Dolcenera 3

Enrico Nigiotti 5

Totale N’Ice cream 28 punti

Penultima band della serata sono gli Achtung Babies di Rocco Tanica. Wish you were here dei Pink Floyd. Complimenti dalla giuria che chiede di ascoltarli in italiano… la scelta è Se telefonando di Mina.

Marco Masini 4

Giusy Ferreri 5

Federico Zampaglione 4

Francesco Sarcina 4

Irene Grandi 3

Dolcenera 3

Enrico Nigiotti 5

Achtung Babies 28 punti

Chiudono i Mons di Marco Masini. Il brano scelto per loro è Insuperabile di Rkomi. Pareri tiepidi della giuria, sopratutto sulla scelta del pezzo, con Gianna Nannini che ha trovato alcuni errori nell’esibizione. Il secondo brano è Come nelle canzoni di Coez con sotto l’arrangiamento di Creep dei Radiohead.

Giusy Ferreri 3

Rocco Tanica 5

Federico Zampaglione 4

Francesco Sarcina 4

Irene Grandi 3

Dolcenera 3

Enrico Nigiotti 4

Mons 26 punti.

