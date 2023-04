Giordana Angi con un post dà l’addio (o l’arrivederci) ad Amici e alla 21CO per dedicarsi al suo album in quattro lingue

Giordana Angi lascia Amici e la 21co, l’etichetta che l’ha vista tra le fondatrici nata solo un anno fa con l’intento di tutelare alcuni dei talenti lanciati dal programma.

La cantautrice partecipò al talent show di Canale 5 nella 18esima edizione classificandosi seconda alle spalle di Alberto Urso e vincendo il premio della critica. Da allora il percorso discografico dell’artista l’ha vista pubblicare gli album Casa, Voglio essere tua, Mi muovo e Questa fragile bellezza (qui la recensione di quest’ultimo).

Il legame con Amici però non si è mai spezzato e Giordana ha trovato nel programma una seconda casa. Infatti la ragazza, non solo è stata direttrice artistica di una delle squadre di Amici Celebrities, ma è diventata una figura fondamentale per Maria De Filippi che l’ha coinvolta con un ruolo chiave nei casting del programma e si è affidata a lei come direttrice musicale delle scorse edizioni.

Lo scorso anno, quando è nata la 21co, etichetta discografica di Maria De Filippi, Giordana è stata insieme a Mamo Giovenco, Briga ed Emanuela Sempio (qui i dettagli).

