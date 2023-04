Per un’estate positiva e solare esce “Evviva!” di Gianni Morandi featuring Jovanotti

Gianni Morandi Evviva testo e significato del nuovo singolo dell’artista estratto dall’album omonimo.

Per l’estate 2023 Gianni Morandi sceglie nuovamente un brano di Lorenzo “Jovanotti” Cherubini. Si tratta di Evviva!, il pezzo che dà il titolo all’ultimo disco del cantante.

Il nuovo singolo esce a un mese di distanza dal precedente e porta avanti il sodalizio tra i due artisti iniziato nell’estate 2021 con il singolo L’allegria e proseguito Apri tutte le porte, presentato in gara al Festival di Sanremo 2022, La Ola (estate 2022) e Anna della porta accanto, primo estratto dal nuovo disco lanciato a marzo scorso.

Gianni Morandi Evviva significato del brano

Fuori da venerdì 28 aprile per Epic Records – Sony Music Italy, Evviva! vede Gianni e Lorenzo duettare.

Si tratta di un brano spensierato, solare, e positivo come i due artisti che, oltre a cantare, hanno firmato insieme la canzone.

GIANNI MORANDI EVVIVA TESTO E AUDIO

Mi son perso un’altra volta tra le mille tentazioni

Non c’è tregua, non c’è sosta in questa voglia di emozioni

Sono giorni complicati, ma lo sono sempre stati

Sai com’è, poi li rimpiangi quando ormai sono passati

Stamattina, per esempio, ho incontrato un conoscente

Che mi ha detto, “Caro Gianni cogli l’attimo fuggente

Perché è un attimo e lui passa e non sai più dov’è andato”

Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto

Chi ha dato, ha dato, ha dato

Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Ancora un pezzo di strada e cambierò prospettiva

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Evviva, uh

Evviva

Quest’Italia bella e pazza si divide su ogni cosa

Casa, chiesa, rete e piazza, moralista e fantasiosa

I miei tempi sono adesso e lo sono ormai da un pezzo

Hai reclamo c’è un ufficio, ma non ricordo l’indirizzo

Questo caos lo so, lo ammetto, alla fine ci sto dentro

Quando insisti su un difetto poi diventa un talento

Cogli l’attimo fuggente che tra un attimo è passato

Italiani bella gente, Paese mio adorato

Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Ancora un pezzo di strada e cambierò prospettiva

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Evviva (na-na-na-da-da-do)

Oh-oh

Evviva

Oh-uh

Evviva, evviva, evviva, evviva

Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Ancora un pezzo di strada e cambierò prospettiva

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Evviva