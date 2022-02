SANREMO 2022 GIANNI MORANDI: fuori il videoclip di “Apri tutte le porte” e il 45 giri, l’artista racconta che non rinuncerà mai al palco

A Sanremo 2022 Gianni Morandi è in gara con la canzone Apri tutte le porte, che Lorenzo Jovanotti ha scritto e che Mousse T. ha prodotto (il testo e il significato lo trovate qui).

Gianni si è esibito sul palco dell’Ariston con il suo entusiasmo contagioso e il sorriso perennemente in faccia. Vederlo e sentirlo cantare mette sicuramente di buon umore e, dalla sua partecipazione alla gara, si evince quanto gli piaccia rischiare. Si vede proprio che gli piace esserci.

Ecco cosa ha raccontato in conferenza stampa dopo la prima esibizione:

L’emozione della prima sera è arrivata per il grande applauso che mi hanno fatto quando sono arrivato sul palco. L’accoglienza mi ha commosso. Ho rivisto i miei 60 anni di musica ripassarmi davanti.

Poi durante l’esibizione mi sono liberato. Il contatto con il pubblico, il momento del concerto, è sicuramente la parte che mi piace di più del mio lavoro. È il momento della verità, in cui ci si scambia veramente la voglia di stare insieme, di fare musica e cantare insieme. Ed è magico quando il pubblico ti dà un’emozione e tu gliela ridai.

Ho fatto più di 3500 concerti, in tutto il mondo, e quello è il momento più bello. Molti artisti si sono ritirati dal palco, magari continuando a incidere. Io non sarei capace, finché ce la faccio voglio stare in mezzo alla gente.

Il segreto è cercare ogni giorno di reinventarsi la giornata. Finché c’è questa fiamma dentro, allora vale la pena continuare a fare questo mestiere.

Lorenzo mi ha chiamato subito dopo e mi ha detto: “Dai, stai andando forte!”.

Siamo contenti e felici che la canzone si senta in giro, le radio la suonano, la gente la canticchia… La canzone raggiunge un pubblico davvero vasto. Non è l’eta che fa andare via la voglia di musica, io ho sempre voglia di sperimentare.

L’incontro con Jovanotti è stato veramente un incontro felice, per il momento post incidente che stavo vivendo. Abbiamo rischiato anche su un terreno che musicalmente non è proprio il mio.

Apri tutte le porte è una canzone che rispecchia la personalità di Gianni Morandi e il suo modo di prendere la vita. Nella classifica generale dopo la terza puntata, Gianni si è posizionato terzo. L’artista è sempre stato al passo con la modernità, aggiornando il suo repertorio con autori di vari generazioni. Ha detto:

Io sono un interprete, mi piace sperimentare prendendo una canzone come un regista che prende una sceneggiatura e alla fine la fa diventare il suo film. Battiato scrisse per me Che cosa resterà di me, che è totalmente diversa da quella che ha scritto per me Tommaso Paradiso, o quella di Mogol, o quella di Migliacci.

È una fortuna essere un interprete in questo senso, secondo me, e poter spaziare in tutto questo repertorio. Certe cose mi vengono meglio, certe peggio, però è bello sperimentare e buttarsi. Anche gli errori alla fine sono utili per arrivare dove si è. La vita di un artista è un’altalena tra i successi e gli insuccessi.



Essere ancora qui è una bella soddisfazione. Al Teatro Duse di Bologna, dove lavoro e faccio tanti concerti, viene sempre molta gente a sentirmi ed è una soddisfazione.

Una carriera lunghissima quella di Gianni Morandi, in cui dice che però non sono mancate porte chiuse o che non è riuscito ad aprire. Quando negli anni ’70 si chiuse la porta per cantanti come lui degli anni ’60, sorpassati dall’arrivo dei cantautori e degli stranieri, Gianni ammette di aver pensato che nessuna porta per lui si sarebbe mai più riaperta, almeno come cantante.

Poi il destino ci ha messo lo zampino e oggi canta Apri tutte le porte al settantaduesimo Festival di Sanremo. Il brano è uscito anche in una speciale edizione in vinile 45 giri. Oltre al pezzo sanremese sarà disponibile sul lato B anche la canzone L’Allegria, straordinario successo di Gianni Morandi della scorsa estate, scritta e prodotta da Lorenzo Jovanotti insieme a un gigante della discografia mondiale Rick Rubin.

il videoclip di apri tutte le porte

Ecco come l’ha descritto Gianni Morandi:

Il video è stato girato in un carcere a Roma. Il tema è che ci sentiamo un po’ tutti carcerati chiaramente dopo in due anni di pandemia. Quindi abbiamo voglia di aprire le porte e le finestre e fare entrare il sole.

Si parla sempre del male che passerà, ma che in realtà non è ancora passato.

Quindi, ci siamo immaginati tutti come dei carcerati che poi esplodono e scappano dal carcere.

Il video è stato accolto con grande divertimento e ironia sui social da parte dei fan dell’artista di Monghidoro.

Ho scoperto Facebook e Instagram pochi anni fa e penso che siano dei mezzi straordinari, se usati bene, per contattare le persone. Difficilmente sui social le persone ti dicono una cosa finta, sia in bene sia in male.

Magari ti mandano a quel paese, ti criticano, ti insultano… però ti danno anche dei consigli sinceri.

Mi piace questo confronto, io rispondo personalmente, a volte sdrammatizzando quando mi dicono di andare in pensione.

a Sanremo 2022 gianni morandi

Insieme a Iva Zanicchi, Rettore e Massimo Ranieri, con cui ha condiviso gli anni più belli in un gioco di finta rivalità, Gianni è uno dei Senior a Sanremo 2022. In conferenza stampa, ha ammesso di essere affascinato dai giovanissimi in gara con lui, tant’è che ha chiesto loro diversi consigli…

Sono tutti molto più sicuri e determinati di noi, che abbiamo una grande esperienza alle spalle. Anche io da ragazzo non pensavo troppo e facevo tutto con leggerezza, con gioia. Poi passano gli anni e senti che la responsabilità cambia, ti senti più agitato per nulla.

Dei giovanissimi di quest’anno collaborerei con chiunque me lo chiedesse, con una canzone carina e adatta. D’altronde, ho già sperimentato anche questo, duettando qualche anno fa con Rovazzi.

Foto di Hargreaves.