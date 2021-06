Gianni Morandi torna per l’estate 2021 con un brano scritto da Jovanotti, L’Allegria

Gianni Morandi L’Allegria testo e significato del nuovo singolo scritto per il cantante di Lorenzo “Jovanotti” Cherubini.

Esce l’11 giugno per Epic / Sony il nuovo singolo di Gianni Morandi, un brano che arriva dopo un momento difficile per il cantante coinvolto in un incidente che gli ha causato gravi ustioni facendo preoccupare non solo i suoi fan, ma gran parte d’Italia.

Per lasciarsi alle spalle questo brutto episodio, ma anche il periodo che ha coinvolto tutta l’Italia, e non solo, il Gianni nazionale ha decido di lanciare un brano per l’estate 2021 del resto in passato qualche hit estiva Morandi l’ha interpretata… da Banane e lamponi a Volare, singolo che lo ha visto collaborare con Fabio Rovazzi.

Per quel che riguarda l’autore del brano, Jovanotti, che ha prodotto anche la canzone insieme a Rick Rubin, non crediamo ci sia bisogno di elencare le sue innumerevoli hit estive scritte per sé stesso ma anche per artisti come Laura Pausini (Innamorata), Giorgia (Tu mi porti su) e Syria (Non sono), tra le tante.

Tra l’altro la canzone dal 10 al 12 giugno sarà la sigla di tutte le trasmissioni radiofoniche di RTL 102.5.

Gianni Morandi L’Allegria significato

Il brano è spensierato e per questo rappresenta benissimo sia l’autore che l’interprete. Una canzone che butta una sguardo malinconico al passato ma ricordandoci sempre che è il presente la sfida vera, una sfida continua da affrontare con allegria, che è una delle sensazioni più belle che si possano provare.

Gianni Morandi L’Allegria testo

Il sogno di un ragazzo italiano,

la strada di casa che porta lontano,

lo sguardo perso nello specchio sopra il lavandino,

un ragno che mi guarda negli occhi dal comodino,

mi serve un indizio stasera in quest’ atmosfera, la fine di un’era,

mi ci vuole quello che ci vuole quello che ci vuole

e un calcio e ripartire ripartire,

ti saluto ci vediamo tra un secolo o un ora,

via dal resto del mondo che va in malora, oggetti smarriti riuniti nello stand phone,

e poi arriva il suono del gong di un altro round,

mi serve una botta di vita, ci vuole un’azione che riapra la partita

mi ci vuole quello che ci vuole quello che ci vuole,

e un calcio e ripartire ripartire,

RIT. quant’è bella l’allegria devo ricordarmelo wohoo

ho bisogno di allegria non dimenticarmelo wohoo

lalalalalalalalalala l’allegria wohoo lalalalalalala l’allegria wohoo

mai stanchi, mai tristi, mai colpevoli, un auto, una strada e i dj favorevoli,

la voglia di qualcosa che non so cos’è, le scale di casa da scendere a tre a tre mi ci vuole quello che ci vuole quello che ci vuole, cos’è?

mi ci vuole quello che ci vuole quello che ci vuole e un calcio e ripartire ripartire

RIT. quant’è bella l’allegria devo ricordarmelo wohoo ho bisogno di allegria non dimenticarmelo wohoo

lalalalalalalalalala l’allegria wohoo lalalalalalala l’allegria wohoo

mi ci vuole quello che ci vuole e quello che ci vuole e pace e ripartire ripartire

I giorni sono quello che sono, c’è uno che twitta si crede figlio del tuono,

un altro che pone rimedi dalla tv, la pillola rossa o la pillola blu?

mi serve una botta di vita, ci vuole un’azione che riapra la partita

mi ci vuole quello che ci vuole quello che ci vuole e un calcio e ripartire ripartire

RIT. quant’è bella l’allegria devo ricordarmelo wohoo

ho bisogno di allegria non dimenticarmelo wohoo

lalalalalalalalalala l’allegria wohoo lalalalalalala l’allegria wohoo