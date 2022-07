“La Ola” è il nuovo singolo di Gianni Morandi, una bachata latino-romagnola scritta da Jovanotti

Gianni Morandi La Ola significato del testo scritto da Jovanotti per il brano dell’estate 2022 del prossimo co-conduttore di Sanremo 2023 (qui trovate l’annuncio di Amadeus).

La Ola è il terzo frutto della collaborazione tra Gianni Morandi e Lorenzo “Jovanotti” Cherubini. Dopo il singolo dell’estate 2021, L’allegria, e il brano presentato in gara al Sanremo 2022, Apri tutte le porte (terzo classificato al Festival e vincitore del disco di platino per le oltre 100.000 copie/unità), arriva un nuovo singolo per l’estate.

Un’estate che sta vedendo il grande successo del Jova Beach Party 2 di Jovanotti, concerti a cui anche Gianni Morandi sta prendendo parte con l’entusiasmo di un ragazzino che da sempre lo contraddistingue.

Gianni Morandi la Ola significato del brano

La Ola è un pezzo che viene definita una bachata latino-romagnola e, al tempo stesso, un inno estivo all’amore e alla vita. Il coinvolgente ritmo latin si fonde alla travolgente passionalità della Romagna e alla carezza delle magiche atmosfere della riviera.

Nel pezzo due mondi all’apparenza lontani si incontrano all’insegna del sentimento universale per eccellenza, l’amore, con un invito a lasciarsi andare e a perdersi sulla pista da ballo con la persona amata, mentre gli angeli, spettatori di questo sentimento così forte da farsi ultraterreno e arrivare al cielo, fanno la ola.

Il brano sarà disponibile in radio e in digitale per Epic – Sony Music Italy da venerdì 15 luglio.

Gianni Morandi La ola testo e audio

E sento il cuore in gola

siamo una cosa sola io e te

Tutte le onde del mare

sembra che dicano “amore”

Il testo completo arriverà venerdì 15 luglio