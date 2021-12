gIANMARIA, dopo i live, con relativi sold out, annuncia l'uscita del suo primo disco... "Fallirò"

gIANMARIA nuovo album in uscita a gennaio, il titolo, come per il tour in partenza in primavera, è Fallirò ed è ovviamente si tratta del primo album del giovane artista.

Vera e propia rivelazione dell’ultima edizione di X Factor 2021, gIANAMARIA si è classificato secondo nel programma alle spalle di Baltimora ma è risultato il campione negli streaming con i suoi brani inediti, I Suicidi (quasi 2 milioni di stream su Spotify) e Senza saliva (oltre 700 stream), e con le cover, oraè pronto a debuttare con il suo attesissimo album.

Nelle scorse settimane gIANMARIA ha annunciato il suo primo tour con Vivo Concerti (qui date e biglietti) che, in pochissimi giorni, ha visto andare sold out tutte le prime date annunciate ovvero Treviso, Torino, Roma e Milano (che ha anche dovuto sostituire la location con una più grande). A quel punto sono state aggiunti nuovi appuntamenti a Roma, Bologna, Firenze, Napoli e Bari.

Il titolo del tour era già un indizio sul disco in arrivo, l’album infatti si chiamerà Fallirò.

Gianmaria nuovo album… Fallirò

Il disco di gIANMARIA uscirà per Epic / Sony Music Italia il 14 gennaio 2022. Al momento non è ancora stata svelata la tracklist del progetto che, sicuramente conterrà i singoli I Suicidi e Senza saliva, oltre ad altri brani inediti tra cui potrebbero esseri Mamma Scusa, brano cantato ai bootcamp di X Factor, e Ascolta, canzone a cui l’artista è molto legato e che ha superato i 4 milioni di stream su Spotify.

All’interno del disco, tra gli altri, brani prodotti da Bias, Eimgei, Movimento e gmjf.

Il disco è già in pre order al link qui sotto.





Qui a seguire la copertina e il booklet dell’album (scritto e disegnato a mano dal giovane artista).