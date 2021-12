Vivo Concerti annuncia le date del “Fallirò tour” di gIANMARIA (BIGLIETTI)

gIANMARIA concerti live in arrivo. Ne avevamo parlato giusto un paio di giorni fa in questo articolo e ora arriva finalmente il calendario ufficiale dei primi live del secondo classificato a X Factor 2021.

Giovane cantautore vicentino, gIANMARIA ha mosso i primi passi nella musica già all’età di 15 anni quando ha iniziato a comporre sotto lo pseudonimo di GiammXOXO.

Nel 2020 viene selezionato nell’Insert Coin della label AAR Music. Con loro pubblica il suo primo brano con l’attuale nome d’arte gIANMARIA che, prodotto da Eiemgei (Madame, Leon Faun, Rocco Hunt), dà inizio ad una nuova fase del suo percorso artistico che è decollata quest’anno con il talent show Sky.

Ora il cantautore entra nel Roster di Vivo Concerti e si prepara al Fallirò Tour, questo il nome della serie di concerti nei club previsti per il 2022.

Fallirò, secondo i Rumors, potrebbe essere anche il nome del primo disco di gIANMARIA di cui ad oggi non si hanno informazioni sull’uscita.

Ad oggi sono quattro gli appuntamenti nei club previsti in calendario. Ecco come il cantautore li ha annunciati sulle sue pagine social…

Ciao ragazzi, dal 14 dicembre alle 14 i biglietti sono in vendita. Non vedo l’ora di vedervi, non costeranno tanto i biglietti, anzi, saranno situazioni abbastanza intime, club abbastanza piccoli, quindi staremo assieme, ci divertiremo.