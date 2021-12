Con gIANMARIA, presto in tour con Vivo Concerti. Continua il momento d’oro della scena vicentina

gIANMARIA si è classificato al secondo posto a X Factor 2021 dimostrando di essere un cantautore con tanto da dire e che ha già trovato, non solo il riscontro del pubblico (che ha premiato i suoi brani rendendolo l’artista più streammato di questa edizione), ma anche quello degli addetti ai lavori e di Vivo Concerti.

Con lui si fa ad inserire nell’attuale panorama musicale italiano un altro tassello della florida scena musicale di Vicenza e dintorni. Sono diversi infatti gli artisti vicentini che hanno trovato il grande successo negli ultimi anni.

Il produttore Bias, il vincitore della sezione canto dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Sangiovanni e, naturalmente, l’artista femminile rivelazione del 2021… Madame.

Ed è stata proprio Madame, che tra l’altro era presente nel camerino di gIANMARIA durante la finale di X Factor per sostenere l’amico, ha dedicare un posto ai suoi colleghi concittadini su Instagram…

“Pausa. Wow. Sta accadendo. I miei amici, i miei fratelli assieme a me stanno raggiungendo i loro obiettivi. Prima Bias, sempre al mio fianco poi Sangiovanni ad Amici e nel suo futuro splendente da popstar e poi gIANMARIA il nostro nuovo cantautore. Tantissimi altri artisti del territorio che non ho seguito personalmente e umanamento stanno spingendo. Vicenza è una realtà nazionale e io sono felice di questo riconoscimento. A presto“

GIANMARIA IN TOUR

Ora per il cantautore c’è la promozione post X Factor dei suoi singoli, I Suicidi e Senza saliva, la chiusura del suo primo album e… un tour.

Vivo Concerti infatti ha già messo gli occhi sul cantautore e firmato un accordo per un tour di gIANMARIA come dimostra il post che trovate qui a seguire. Insomma non resta che aspettare l’annuncio ufficiale per i live del 2022.