X Factor 2021: dopo “I Suicidi” gIAnMARIA fa centro anche con “Mamma scusa” (TESTO, AUDIO e VIDEO)

X Factor 2021 gIANMARIA Mamma scusa testo del secondo brano presentato dal giovanissimo cantautore nel Talent show Sky e che ha convinto Emma a portarlo agli Home visit.

Il 18enne di Vicenza di cui vi abbiamo raccontato la storia musicale in questo articolo aveva già colpito in maniera unanime i giudici del programma presentando un inedito che ha fatto rizzare i peli sulle braccia di tutti e che, non ha caso, è il video di questa edizione con più visualizzazioni ad oggi, I suicidi.

Per il suo ritorno ha portato un altro suo brano, in questo caso già edito e pubblicato su Spotify, Mamma scusa, dedicato ovviamente alla madre. Qui a seguire testo, audio e video dell’inedito. Il brano ha già totalizzato sino ad oggi, prima del programma, 200.000 stream Spotify.

odio tipo tornare, scappare di casa, perché esco sempre senza abbracciare mamma,

io e lei non ci vediamo mai in settimana,

ha paura che diventi un po’ come mio padre.

Una testa di cazzo pensa a lavorare,

non a farsi amare e non farsi più odiare.

Ma mamma tranquilla,

che non sono tua figlia e non sono il tuo ex, sempre pazzo di te,

delle tue debolezze,

del tempo a fare niente,

che ti odiava perché fumavamo insieme,

che ti odiava perché mi trattavi meglio,

che mi odiava perché stavo sempre sveglio,

con la musica a palla fumavo dentro.

Ho fatto giorni interi a parlare con te;

Ho fatto notti intere a pensare con me;

Ho fatto giorni interi a parlare con te;

Ho fatto notti intere a pensare con me.

Mamma scusa se io

dormo al tuo risveglio

non mi trasformare in un segreto senza senso

tu sei senza tempo

io sto senza un senso

tu diventi bella anche quando diventi vecchia

e saranno le cose che lascio in giro,

e sarà che non mi sento mai a casa,

e sara che stanotte sei messa in tiro,

ma non mi vuoi mai dire con chi sei stata.

Io sono il tuo orgoglio e sono la tua rabbia,

e mi piace quando me lo sputi in faccia

e sai che era un gioco fino a “notte tarda”

(e sai che era un gioco fino a notte tarda)

Perdo tempo fuori, fumo troppo fuori,

ma sono solo in fondo, anche se ho gente attorno.

Io e te siamo il centro ma senza un contorno

ma senza un contorno, ye.

Mamma scusa se io

dormo al tuo risveglio

non mi trasformare in un segreto senza senso

tu sei senza tempo

io sto senza un senso

tu diventi bella anche quando diventi vecchia