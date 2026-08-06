Francesco Guccini è morto questa mattina a Pavana, il paese dell’Appennino tosco-emiliano dove è cresciuto e a cui è rimasto legato per tutta la vita. Il cantautore aveva 86 anni ed era circondato dalla moglie Raffaella, dalla figlia Teresa e dai familiari. La notizia è stata confermata da una nota della famiglia.

La famiglia ha scelto la stessa discrezione che Guccini aveva sempre chiesto per sé anche per l’ultimo saluto: “Nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata”, si legge nella nota, che chiede che il lutto sia vissuto “con affetto, discrezione e rispetto”. Una cerimonia commemorativa pubblica, per chi vorrà unirsi al ricordo, verrà organizzata a settembre.

Da Pavana a Bologna, gli anni della formazione

Nato a Modena il 14 giugno 1940, Guccini aveva trascorso l’infanzia proprio a Pavana durante la guerra, mentre il padre era prigioniero. Tornato a Modena nel dopoguerra, si era trasferito a Bologna nel 1960: la città che sarebbe diventata la sua base artistica e il centro di quella scena cantautorale che negli anni Sessanta e Settanta avrebbe cambiato la musica italiana, insieme a nomi come Lucio Dalla e Gianni Morandi.

I dischi e le canzoni entrate nel repertorio comune

Il debutto discografico arriva nel 1967 con Folk beat n. 1. Da lì una discografia che nel giro di un decennio mette in fila alcuni dei dischi più importanti della canzone d’autore italiana: L’isola non trovata, Radici, Stanze di vita quotidiana, Via Paolo Fabbri 43, Amerigo.

Sono gli anni di brani diventati patrimonio comune: La locomotiva, Auschwitz, Dio è morto, Eskimo, L’avvelenata. Canzoni che tengono insieme la canzone popolare, la storia e la politica, raccontate con la voce di chi si mette in mezzo alla materia e non la osserva da fuori.

Non solo canzoni: i romanzi e l’addio ai palchi

Guccini non è stato solo un cantautore. Ha pubblicato romanzi, tra cui Cròniche epafàniche e Vacca d’un cane, e nel 1998 un dizionario del dialetto di Pavana. Nel 2012 aveva annunciato l’addio ai concerti, mentre continuava a scrivere e a incidere: l’ultimo album in studio, Canzoni da osteria, è uscito nel 2023.